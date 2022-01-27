Благосостояние США опустилось до уровня «российских 90-х»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

27 января 2022, 15:41 Источник: olegmakarenko.ru

Конспирологам, не верящим в официальную статистику от Росстата, предлагаю провести элементарную проверку. Бензин за 20 лет подорожал примерно в 5 раз. Корень двадцатой степени из 5 — примерно 1,08. Следовательно, средняя инфляция за последние 20 лет — около 8% годовых. Тоже немало, конечно, но всё же не 20% в месяц, которыми пугают публику враждующие с алгеброй блогеры.

В США статистиков заставляют лукавить с середины 1980-х, однако цены на бензин, мясо, квадратные метры и прочие базовые товары есть в свободном доступе, так что реальную инфляцию рассчитать несложно. Такой работой занимается известный экономист Джон Вильямс. Вот свежая диаграмма с его сайта...

Раньше эмигранты любили хвастаться: «когда я приехал в США, банка пива стоила 1 доллар. Прошло много лет, я по-прежнему пью это пиво, и оно по-прежнему стоит 1 доллар. Вот это называется стабильность».

Теперь хвастаться уже не получается: цены растут настолько быстро, становятся не просто мелким раздражающим фактором, а серьёзной проблемой для домохозяйств. Денег не хватает, и американцам приходится или отказываться от части расходов, или заменять, например, привычную еду на более дешёвые аналоги.

Как видно из графика, похожая проблема хлестала Америку 40 лет назад, в 1980 году. Однако тогда до катастрофы не дошло — буквально за два-три года, инфляция сдулась до приемлемых 5%.

Сейчас такой сценарий выздоровления практически исключён

Если сильно упростить: чтобы инфляция была под контролем, процентная ставка должна быть выше уровня инфляции. В начале 1980-х так и было — ставка несколько лет была на уровне в 10-20%. Этого хватило, чтобы инфляцию выжечь.

А вот последние 15 лет ставка по доллару придавлена к плинтусу, едва шевелится около нуля. Иногда ставку пытаются поднять наверх хотя бы на процент-другой, но в этот момент биржи начинают так сильно вопить от боли, что ФРС США немедленно отпускает педаль. Если поднять ставку даже не до необходимых 15%, а хотя бы до косметических 5%, экономика США незамедлительно схлопнется.

Одной из главных проблем стала нерешительность американских элит во время кризиса 2008-2009

Тогда надо было «резать, не дожидаясь перитонита», безжалостно банкротить проигравшиеся в пух и прах корпорации, а власти США испугались, залили гнойники деньгами. В начале 2010-х долларовую систему "перевели на паллиативное лечение". Ставку загнули к нулю, чтобы "позволить безнадёжному пациенту провести остаток жизни без сильных болей".

Комментаторы из США регулярно хвастаются, как они вложили деньги в акции и наблюдают отличный рост...

Я рад за «успешных инвесторов», однако всё же вынужден указать на проблему с системой координат. Все их богатства растут не в унциях золота и не в квадратных метрах, а в долларах: «три года назад у меня было 600 тысяч долларов, сейчас уже 800 тысяч».

Если доллар уйдёт в гиперинфляцию, — за эти 800 тысяч можно будет купить разве что подержанный велосипед

Американские акции выглядят опасным вложением, но риски можно уменьшить, если тщательно перебрать свой портфель, оставив там только компании, которые занимаются чем-то реальным, чем-то нужным даже во время кризиса: продуктами или полезными ископаемыми, например. Однако и это тоже полумеры, ибо во время финансового шторма товарные цепочки будут распадаться, многие предприятия пойдут ко дну.

Пожалуй, тяжелее всего смотреть на тех, кто вкладывается в американские акции, живя в России. Иностранные инвесторы рискуют сильнее аборигенов, так как могут дополнительно ко всему ещё и потерять доступ к своим бумагам после очередной волны санкций со стороны США.

Уровень пробоя — это трёхзначная инфляция

Когда инфляция доллара выйдет за 100% годовых, можно будет уже перечитывать Ремарка, ждать инфляции в тысячи и десятки тысяч процентов. Это у доллара ещё впереди. А вот на двузначном уровне, — 15% или, скажем, 45% в год, — даже вусмерть разлаженная система может балансировать годами.

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