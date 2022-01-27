США ответили на требования России письменно, но «по секрету»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

27 января 2022, 12:38 Источник: masterok.livejournal.com

Есть версия, что письменный ответ нужен для того, чтобы ткнуть потом в лицо представителям США, когда Куба, Никарагуа и Венесуэла подадут заявки на членство в ОДКБ. Мол вы же говорили, что все страны вольны выбирать куда им вступать, вот вы даже это на бумаге написали. Так что теперь кушайте и не подавитесь.

Согласно условию, поставленному США, Россия не будет публиковать их письменный ответ в СМИ. Однако по заявлениям должностных лиц с обоих сторон можно сделать вот такие выводы...

Ответ Запада:

На своих пресс-конференциях, Блинкен и Столтенберг четко проговорили: принципы НАТО не будут пересмотрены в угоду России, и никакие гарантии о “не вступлении Украины” или любой другой страны невозможны.

Взамен США готовы обсуждать размещение стратегического и наступательного вооружения в Украине, улучшение прозрачности, и коммуникации между США и Россией, улучшение контроля над проводимыми учениями, и контроль над ядерными оружием.

НАТО предложило Москве установить прямую линию связи между Москвой и Брюсселем, а также возобновить брифинги по запланированным военным учениям и/или военным испытаниям.

Кроме того, Запад неоднократно чётко подчеркнул, что “путь дипломатии” лежит только через признание Россией ответственности за эскалацию на границе с Украиной, и отвод войск обратно.

Если Россия не отводит войска от границы с Украиной, или, хуже того, предпринимает попытку вторжения, США и НАТО согласовали, и продолжают дорабатывать комплекс ответных мер.

Во-первых, санкции. Они будут затрагивать не только операции в долларах, но и торговое эмбарго, которое ударит по “любимым отраслями Путина”, таким как нефтегазовая промышленность, военные технологии, искусственный интеллект, квантовые вычисления и прочее.

Во-вторых, США активно работают над возможностью ввести эмбарго на поставку газа и нефти из России. По словам Блинкена, сейчас американские дипломаты “шерстят” весь мир в поисках резервов, и мощностей, которые можно направить в Европу для замены российского газа (Австралия уже вроде как готова наращивать поставки СПГ). При этом, США не исключают, что Россия сама прекратит поставку газа в Европу, как инструмент прямого шантажа Старого Света.

В-третьих, военная и финансовая поддержка Украины прекращена не будет. США продолжат отправлять оборонительное вооружение в Украину, и более того, они рассматривают вариант прямой финансовой поддержки, с целью компенсировать понесенные убытки, от эскалации на границе страны.

В-четвертых, наращивание военного контингента НАТО в Восточной Европе.

Йенс Столтенберг несколько раз подчеркнул, что НАТО — оборонительная организация, и не стремится к конфронтации с Россией, но в случае вторжения в Украину будет вынуждена реагировать соответственно. НАТО сформировало силы "быстрого реагирования" в размере 5 тысяч, готовых быть развернутыми в течении дня.

США в свою очередь привели в состояние боевой готовности 8.5 тысяч солдат, которые готовы "мгновенно" расквартироваться в Восточной Европе для военного сдерживания агрессии России.

Ответ России:

Официальных заявлений еще не было, но прозвучали несколько высказываний представителей власти. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что "ответ США неприемлем", и что в ответе от России может принять участие КНР.

В комитете Госдумы по международным делам подтвердили отказ принять ответ Запада, и заявили, что "скоро начнём узнавать российские ответы, включая поставки вооружения в ДНР и ЛНР". А коммунисты уже проводят в думе предложение о признании республик ДНР и ЛНР.

Посмотрим, что будет дальше...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости