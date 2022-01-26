Предложен план полета к Седне менее чем за 50 лет

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26 января 2022, 13:58 Источник: kiri2ll.livejournal.com

Команда исследователей из Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) подготовила план миссии к Седне - одному из самых далеких тел Солнечной системы. Статья с анализом возможных траекторий перелета была опубликована в журнале Advances in Space Research.

Седна была открыта в 2003 году

Ее диаметр оценивается в 1000 км. Главная особенность Седны — исключительно вытянутая орбита, полный оборот по которой занимает более 11 тысяч лет. В афелии она удаляется от Солнца на 1000 а.е., в перигелии приближается к нему на 76 а.е. Для сравнения, среднее расстояние между Солнцем и Нептуном составляет 30 а.е.

Существует несколько гипотеза о том, как Седна обзавелась столь экстремальной орбитой. По одной из версии, на нее могла повлиять гипотетическая планета X. По другой, ее орбита вытянулась после близкого пролета какой-то звезды. Наиболее же экзотическая гипотеза говорит о том, что Седна и вовсе, была «похищена» Солнцем из другой звездной системы.

Какая бы из перечисленных выше гипотез не была верна, очевидно, что Седна является одним из наиболее интригующих объектов в окрестностях Солнца. И прямо сейчас Седна приближается к перигелию своей орбиты (он будет пройден в 2075 году). Это дает уникальный шанс отправить к ней зонд наподобие «Новые горизонты», который сможет изучить ее с пролетной траектории и открыть тайну происхождения этого странного мира.

В качестве отправной точки исследователи из ИКИ РАН взяли запуск миссии в период с 2029 по 2037 год. Также они поставили ограничения на скорость, которую требуется развить аппарату, а также на общее время полета — он не должен занять более 50 лет.

Ученые рассмотрели несколько схем гравитационных маневров с использованием Венеры, Земли, Юпитера, Сатурна и Нептуна. Оказалось, что наиболее «благоприятен» для старта 2029 год: при разумных ограничениях на общие затраты топлива и облетах Венеры, Земли и Юпитера время полета до Седны может составить менее 18 лет.

«Новым горизонтам» потребовалось 9 лет, чтобы добраться до Плутона

При тех же ограничениях и старте миссии в 2031 и 2034 годах наименьшее время полета к Седне составит соответственно 26 и 23 года. Старт в 2034 году предоставляет еще одну возможность: в дополнение к облетам Венеры, Земли и Юпитера может быть использован пролет Нептуна. Зонд также можно будет использовать и для изучения попутных астероидов. В числе кандидатов для сближения оказались такие крупные астероиды как Массалия (145 км в диаметре) и Психея (253 км). Их пролет возможен при запуске миссии, соответственно, в 2029 и 2034 годах.

Безусловно, на данный момент речь идет о теоретическом исследовании...

У ведущих космических агентств пока что нет планов по отправке миссии к Седне. Но учитывая, что следующее окно для полета к ней откроется лишь через 11 тысяч лет, возможно, им стоило бы присмотреться к столь редкой возможности.

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