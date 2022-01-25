ООН можно закрыть, и добро пожаловать во многополярный мир...

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25 января 2022, 15:27 Источник: yakushef.livejournal.com

Российская биржа верит в войну и валится, хороня миллионы «инвесторов» из среднего класса, открывших в последние годы брокерские счета. Автор этого блога всё время исходил из того, что Кремль блефует и война с Украиной невозможна по причине неизбежных катастрофических последствий для Кремля. Однако, в последнее время стали появляться признаки таких обстоятельств, которые будь они правдой, способны всё изменить.

Все, кто оценивал ситуацию исходили из единства Запада в решимости поддержать Украину...

И только сейчас появились различные моменты, дающие основания усомниться в этом единстве. Кстати, в одном из последних постов я писал, что у России нет противоречий с Западом, что противоречий между США и ЕС (Германией) на самом деле куда больше. Борьба с «Северным потоком-2» - это, на самом деле, не борьба против России, а борьба против ещё большего усиления Германии.

И вот, вдруг, стали видеть свидетельства отсутствия единства Запада

«В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарны на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу. Но нельзя смешивать территорию альянса и Украину», - заявила глава МИД Германии Бербок. Германия также отказалась поставлять оружие Украине, чем крайне разозлила украинскую сторону и лично пана Кулебу.

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что ЕС в случае эскалации конфликта на Украине введёт серьёзные санкции против России. Но ограничения не затронут газовый сектор, а также бессмысленны против «Северного потока — 2». Соответственно для России будет сохранена и возможность расчетов в Евро. В свою очередь Песков заявил, что Россия не будет ограничивать поставки газа в Европу даже в случае санкций (читай войны).

Война возможна, если в Кремле получат сигнал из Германии и желательно ещё из Франции, что там не будет поддержки американских санкций. Возможно ли такое? ЕС может значительно смягчить возможный экономический удар по России в случае начала войны и введения санкций со стороны США. Если это так и подобные договоренности у Кремля имеются, то всё это в корне меняет соотношение сил.

Правда, сложно не прийти к заключению, что это будет война Германии с США, где за Германию воюет Россия, а за США Украина. Военная победа России, если она при этом не обрушится по экономическим причинам, действительно приведет к очень серьезному ослаблению позиций США в Европе и в мире целом, а уж у такого поворота событий заинтересованных сторон полным-полно. В результате видится ещё целая череда локальных войн, когда при устранении «мирового жандарма» у бандитов по меньше развяжутся руки для грабежа.

ООН действительно можно будет закрыть и добро пожаловать во многополярный мир...

Всё это будет сопровождаться крахом мировой финансовой системы, переходом к «золотому стандарту» (крипту уничтожат вместе с интернетом) и соответственно стремительному сваливанию уровня жизни и уровня потребления масс к XIX веку и даже ниже. Современные производительные силы, созданные под бесконечные кредитные деньги, в условиях «золотого стандарта» работать просто не смогут, так как полностью потеряют потребителя.

Остановить всё это возможно будет превратив войны империалистические в гражданские, национализировав и взяв под разумное плановое управление, созданные человечеством производительные силы, которые должны быть избавлены от перегородок частной собственности и частных собственников. И сделать это предстоит исходя не из чьих-то идеологических представлений, а с целью спасти цивилизацию, культуру и достойный уровень потребления.

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