Нужен ли нам марионеточный режим на Украине

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

25 января 2022, 15:16 Источник: ctakan-divanych.livejournal.com

И, что греха таить, на самом деле наша группировка войск на юзо-западе в последнее время значительно усилилась. Очевидно, войны не миновать. В силу объективных обстоятельств, на сей раз не прийти на войну не получится. И, поскольку ответ на ультиматум нам обещан на этой неделе, а США необходимо сохранить хорошую мину при плохой игре, то всё начнётся, видимо, со дня на день.

Время собирать камни

Хорошо, попробуем исходить из этой данности. Провокации будут, как минимум, уровня 08.08.08. Санкции будут в любом случае. Вопрос, до каких пор нам следует идти? Здесь следует ориентироваться на упреждающие выводы наших заклятых партнёров.

Зам премьер-министра Великобритании Рааб: Лондон введет санкции, если РФ установит марионеточный режим на Украине

Нужен ли нам марионеточный режим? Скорее всего, да. Это наиболее оптимальное решение. Просто взять и присоединить Донбасс, оставив под боком бесноватого соседа непродуктивно. Проблема не просто останется, но и значительно усугубится, не давая никакой пользы. Пойти на поводу у украинских пророссийских масс, уставших от постмайданной жизни и в ходе референдума воссоединиться, ещё глупее. Роль оккупанта в современном мире мало того, что непочётна, но и весьма обременительна во всех смыслах.

Иное дело дружественно ориентированная поддерживаемая власть

Трудно ли это? Не думаю. Даже сейчас на Украине ещё достаточно известных вполне адекватных политиков настроенных на нормальные союзнические отношения с Россией. Не говоря уже о миллионах простых людей просто уставших от кричащей гидности и незалэжности. Возможно ли примирение между народами?

Пример Чечни показывает, что и в этом нет ничего невозможного

Тем более, что речь не идёт о вхождении Украины в состав России. А с проблемами нацистского сброда украинские силовики после обязательной реформы в состоянии справиться и сами.

Как восстанавливать на Украине нормальную жизнь и поднимать экономику?

Думаю, и это возможно без обременения российского бюджета. Разумеется, это потребует значительных инвестиций. Думаю, российский бизнес и сейчас вполне таки облизывается на украинские перспективы. Вдобавок, Китай с таким же удовольствием примет участие в инвестировании в экономику Украины. Да и тот же Запад в стороне не останется.

Вероятно, сырьевые отрасли новой украинской власти придётся национализировать. Хотя бы для того, чтобы отсечь от "своих полимеров" семейство Байденов. Даже, если на начальном этапе случиться дефолт, ничего страшного. Перекройка украинской экономики в любом случае поможет отыграть все последствия.

В любом случае, если отсечь Украину от западного политического влияния, то с возвратом её на российскую орбиту особых сложностей не видно. Если так и пойдёт, то со временем страсти и взаимные обиды улягутся. Русские умеют прощать.

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