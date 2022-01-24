Российская оборонка лишилась трех крупных заказов на истребители Су-35

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24 января 2022, 14:15 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

"Черным" стал нынешний январь для российских экспортеров оружия. Сразу три страны – Египет, Алжир и Индонезия – отказались от приобретения истребителей Су-35. И хотя, по официальной версии, главной причиной такого решения стали санкции против России, спустя некоторое время выяснилось, что не только в них дело.

Основная причина отказов - невозможность установить РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и продвинутую авионику, которые ранее импортировались из ряда европейских стран и "Израиля".

Камнем преткновения стали внезапно выросшая цена, но главное – техническое отставание российских истребителей от их зарубежных аналогов.

В Египте провели сравнительные учения – условные бои между Су-35 и французскими Rafale. Причем российские истребители выступали в качестве агрессора. Но Rafale с помощью бортовых РЛС легко глушили электронику Су-35, после чего их "сбивали".

В итоге Каир вполне логично решил, что лучше закупить продукцию французского авиапрома, а в Индонезии по схожим причинам планируют закупить как Rafale, так и американские F-15 EX.

В Алжире решили пойти по более щадящему для российских экспортеров пути: модернизировать состоящие у него на вооружении российские Су-30МКА до уровня 4++. Что обойдется на 60% дешевле, чем покупать Су-35.

Однако в Алжире не скрывают, что, при наличии выгодных предложений, могут приобрести истребители производства других стран. И не исключено, что это будет китайские самолеты, которые с 2014 года оснащаются новыми РЛС с активной фазированной решеткой.

Официальные российские эксперты продолжают сохранять бодрый вид. Дескать, ничего страшного не случилось, не "взлетел" на мировых рынках Су-35 – взлетит многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, который еще только начал поступать в войска, на 15 лет позже изначально запланированного срока.

Но ситуация гораздо серьезнее – программа импортозамещения высокотехнологичной продукции в российском оборонном секторе практически запаздывает. И российское оружие становится все менее привлекательным для импортеров, поскольку уже не отвечает современным требованиям.

Вертолеты, танки и ЗРК типа С-400 еще как-то сохраняют свою привлекательность, но в области авиации, БПЛА и высокоточных систем наблюдается стремительно отставание от мирового уровня.

Зачем приобретать современные российские истребители последних моделей, если они заранее обречены в схватке со своими зарубежными аналогами, оснащенными по последним требованиям научно-технического прогресса?

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