США поставили Украине M141 BDM Bunker Defeat Munuitions

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24 января 2022, 13:49 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Данное многоцелевое штурмовое оружие используется морской пехотой Армии США при наступлении на подготовленные позиции. Поставщики считают, что оно будет полезным при наступлении в Донецко-Горловской агломерации.

M141 BDM (Bunker Defeat Munition) — одноразовая ракетная установка с 83-мм реактивным снарядом на основе ракеты Mk.153 SMAW, загруженной в новую пусковую установку. Первоначально разработанный Talley Defense Systems, M141 BDM в настоящее время является продуктом Nammo AS.

Упрощенно, это второе поколение американских аналогов «Шмеля», что в российской армии ему примерно соответствует МРО-А «Бородач», при этом у российской версии меньшая термобарическая, но большая взрывная сила.

Помимо собственных типов снарядов (ракет), можно использовать широкий ассортимент боекомплектов от предыдущего поколения. Натурные испытания такой возможности проводились в Афганистане при штурме комплекса пещер Тора-Бора.

В сложенном виде пусковая установка имеет короткую цилиндрическую трубу с большими восьмиугольными амортизаторами на дульном срезе и трубке Вентури. В двух прямоугольных креплениях на трубе размещены прицельные приспособления.

Компоновка M141 BDM заметно отличается, когда он готов к стрельбе

Трубка состоит преимущественно из армированного стекловолокна с амортизаторами из твердой резины, а крышки прицела и планка крепления прицела изготовлены из современного пластика. Если не считать стальных прицелов и ракеты в алюминиевом корпусе, в ее конструкции используется очень мало металла.

Для M141 также доступны различные дневные и ночные оптические прицелы

Поскольку это одноразовое оружие, прицел пристегивается перед использованием при выдаче, а затем отстегивается и снимается после выстрела — в качестве альтернативы прицел может вообще не выдаваться. Стандартными оптическими прицелами для M141 являются пассивный тепловизионный прицел Raytheon AN/PAS-13E, а также лазерный и ночной прицел L3/Insight AN/PEQ-15. В литературе о M141 также говорится, что он совместим с ночным прицелом PVS-4, инфракрасным прицелом PAQ-4A и лазерным прицелом PEQ-2.

Ракета, выпущенная из M141, способна на более впечатляющие разрушения строений. Его боеголовка содержит 1 кг алюминизированного состава А-3 и пробивает до 200 мм бетона, 300 мм кирпича или 2 100 мм мешков с песком. Его бронепробиваемость ничтожно мала для оружия такого типа, всего 20 мм катаной однородной брони.

Возможно, самым интересным аспектом ракеты Mk.118 является ее взрыватель. Он имеет две настройки детонации; детонация с задержкой, при которой боеголовка взрывается после того, как ракета пробила относительно слабое препятствие, или мгновенная детонация при ударе. Хотя эта селективная система взрывателя не является необычной для оружия двойного назначения. Настройка не выбирается солдатом, она выбирается самим взрывателем, чтобы нанести максимальный урон цели.

Из M141 можно стрелять стоя, с колена или лежа, но из положения сидя небезопасно

Дульный выстрел M141 BDM невероятно громкий, и при стрельбе из него абсолютно необходима защита органов слуха. Зона обратной струи простирается на 100 м. Персонал в пределах 445 м от трубки Вентури в зоне 90 градусов должен носить средства защиты органов слуха.

Эксплуатационную службу M141 BDM можно охарактеризовать как безудержный успех, а боевой успех и ценность были таковы, что Конгресс санкционировал значительно расширенный заказ сверх 8 000, утвержденных в 2000 году; по данным Forecast International, к 2013 году уже было произведено 21 551 систем M141.

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