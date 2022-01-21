Противостояние в Европе может обнулить украинскую государственность

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21 января 2022, 18:20 Источник: shurigin.livejournal.com

До времени обещанного письменного ответа США и НАТО на требования гарантий безопасности, выдвинутых Россией в конце декабря, остаются считанные дни. Большинство экспертов сходятся во мнении, что США отвергнули российские предложения как неприемлемые и политическое противостояние перейдёт на новый уровень.

Россия уже предупредила Америку и НАТО о том, что в случае отказа принять российские условия последует жёсткий военный и военно-технический ответ. Но детали этого ответа до сих пор не раскрыты. Так каким же может быть ответ России?

Нет смысла уходить в детали и рисовать, как это делают сейчас недалёкие диванные эксперты, какие-то псевдовоенные карты с нанесёнными на них стрелами вероятных русских ударов. Это «томклэнсивщина» в чистом виде! Правильнее обозначить «сектора», в которых Россия способна ответить США так, что эти ответы станут крайне болезненными для Америки её союзников по НАТО.

Прежде чем перейти к списку вероятных российских ответов, необходимо отметить несколько важных моментов

Первый: несмотря на нынешнее жёсткое политическое противоборство, сегодня нет прямого противостояния США и России. Наши армии нигде не стоят друг против друга в состоянии полной боевой готовности. И в этом главное отличие сегодняшнего кризиса от того же Карибского в 1962 году.

Второе: также нигде нет прямого военного противостояния России и любой из стран НАТО.

Фактически ареной противостояния является территория Украины – государства вне какого-либо военного блока, что чрезвычайно затрудняет любое прямое военное вмешательство сюда как армий НАТО, так и армии США без серьёзного военного повода. При этом на востоке Украины уже 8 лет продолжается крупномасштабный военный конфликт с отказавшимися признавать легитимной пришедшую в результате переворота в Киеве власть республиками Донбасса.

Киев дважды попытался добиться военной победы над «мятежниками» и оба раза потерпел сокрушительное поражение. Итогом последнего стали подписанные при посредничестве Германии и Франции Минские соглашения – план мирного урегулирования конфликта. Очень скоро стало понятно, что Киев, подписавший этот план, не способен его выполнять и использует договорённости с единственной целью – укрепляет свою армию и готовится к новому этапу войны.

Сегодня уже известны военные планы Украины того периода: создав численное и техническое преимущество, стремительно атаковать республики в одном или двух направлениях и, захватив кусок территории, например, отбив дебальцевский «карман», занять оборону, после чего максимально быстро привлечь США и Германию с Францией к политическому давлению на Россию с целью недопущения дальнейшей эскалации...

На это Россия ответила недвусмысленной угрозой: в случае начала агрессии против Донбасса «обнулить» не только этот замысел, но и всю нынешнюю украинскую государственность. Согласно худшему прогнозу, сделанному американскими военными аналитиками, за три недели такой операции Украина потеряла бы 8 своих южных областей, которые могли быть объединены в новое государственное образование "Украинскую республику".

В лучшем случае такой «освободительный поход» завершился бы полным разгромом существующей военной инфраструктуры и заключением мира на условиях многократно худших, чем Минские соглашения – с обязательной федерализацией Украины, приднестровским транзитом, внеблоковым статусом страны и денацификацией – фактически крахом нынешнего проекта создания унитарного националистического государства Украина.

В этих условиях Россия и выдвинула свои условия разрядки напряжённости, официально доведя их до руководства США и ЕС. Такой «ультиматум» оказался чрезвычайно неудобен и некомфортен для американцев и их союзников по причине того, что:

во-первых, дипломатически фиксировал ситуацию на уровне «предконфликта», когда он ещё не перешёл в горячую фазу;

во-вторых, демонстрировал готовность России избежать негативного сценария развития и сесть за стол переговоров;

а в-третьих, фактически, перекладывал на плечи США и НАТО ответственность за дальнейшее развитие ситуации на континенте.

При этом условия, выдвинутые Россией, при всей их геополитической «скромности» – гарантиях нераспространения НАТО дальше на Восток и внеблоковом статусе Украины – были для них, очевидно, невыполнимы...

Сегодня США и их союзники стоят перед очень непростым выбором: пойти на уступки России и попытаться договориться с нею о новых правилах политической игры или выбрать жёсткое противостояние с совершенно непредсказуемым исходом…

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