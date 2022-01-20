Отчеты о доходах

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20 января 2022, 14:59 Источник: historical-fact.livejournal.com

Структура доходов простых крестьян при совершенно различной власти, тем не менее, одинакова: одна часть доходов идет от работы на нанимателя и другая - от продажи продукции, выращенной на своем незначительном участке земли.

Определимся с терминологией

Простого российского крестьянина с низкими доходами будем называть "батраком", а сталинского крестьянина - "колхозником".

Рассматривать доходы от продажи продукции, выращенной батраком на своей земле (колхозником на приусадебном участке) мы не будем. Ведь даже самые нищие царские крестьяне имели земли больше, чем у самого обеспеченного сталинского колхозника, у которого размер приусадебного участка на всю семью был законодательно ограничен площадью 0,5 гектара. К тому же свою землю можно сдать в аренду, а кому сдашь советский приусадебный участок? Он же не твой.

Налоги

При Сталине налоговый пресс на колхозника, состоящий из нескольких видов денежных налогов плюс драконовский натуральный налог был значительно выше царского уровня.

В СССР на 1948г. норма сдачи мяса с хозяйства составляла 40-60 кг мяса, молока 280-300 л в год. Средний размер сельхозналога в 1952г. составлял 528 рублей.

Напомним, что колхозники еще должны были платить за обучение детей выше 8 класса весьма приличную сумму. Общая картина была такова, что налоговая нагрузка на колхозника были примерно равна его доходам либо превосходила их, отсюда возникали огромные недоимки. После смерти Сталина они были списаны.

При царе выкупные платежи в 1907 были полностью отменены

Натурального налога не существовало. Крестьяне платили государственный поземельный налог - это в среднем 13 копеек с десятины. То есть, за десяток десятин (11 га) - 1,3 руб. в год. Подсчитано, что в 1913г. доля налогов от доходов крестьянина составляла 14%, из них 1% - поземельный налог и 13% - местные налоги.

Заработки крестьянина при работе на нанимателя

Итак, имеются совершенно четкие данные из статистико-документального справочника "Уровень жизни населения. Россия, 1913 год" (издан Институтом Российской истории РАН), согласно которым в 1910 году средний годовой заработок сельскохозяйственного рабочего составлял 142 рубля (11,8 руб. в месяц).

При Сталине не менее тщательно велся учет доходов колхозников

Ранее засекреченные отчеты теперь доступны и можно точно установить, что 376,5 рублей получил в среднем советский колхозник за весь 1950-й год (31,37 руб. в месяц). Интересно, что примерно столько же сталинский колхозник заработал и за 1940 год. В 1953 колхозник имел 422 руб.

Кроме денег колхозник получал натуроплату, как правило, зерном

В 1950 средняя выдача зерна на трудодень составила 1,51 кг. Зная среднее количество выработанных трудодней - 251, находим общее количество зерна, выданного за год - 379 кг. Для справки: этим зерном можно прокормить 7 кур в течение года (и сдать их на натур.налог).

Ценность царского и сталинского рубля

Известно, что в начале 1950-х годов 1 кг говядины в государственной торговле стоил 12,50 руб. Соответственно, на годовой доход от выработанных трудодней колхозник мог купить 376,5 : 12,50 = 30 кг говядины.

Говядина в 1910 году стоила в среднем 48 копеек за 1 кг. Значит, батрак мог купить 142 : 0,48 = 295 кг.

Таким образом, получается, что покупательная способность батраков в 1910 году была примерно в 9,8 раз выше, чем у сталинского колхозника из 1950 года.

Важно помнить, что значительная часть крестьян при царе на заработки не нанималась, так как у них было свое развитое хозяйство и все рабочее время уходило на него.

Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» на основе анализа земской статистики сообщает нам, что 40% крестьянских хозяйств в Европейской части России имели 2 и более лошади, 2 и более коровы, земельки поболе 10 га, и так далее... То есть, в батраки - они явно не ходоки. Остается 60% тех, у кого лошади нет, или у кого всего 1 лошаденка, земли мало, вот они и шли наниматься, чтобы подзаработать.

При Сталине 100% колхозников работали на колхоз, других категорий крестьян к 50-м годам уже не было...

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