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19 января 2022, 16:52 Источник: www.ng.ru/blogs/patriotizm

Очевидно - мир хочет войны. Накалено всё и вся — везде. Коронавирус как заменитель войны не оправдал себя. Больше шума, бестолкового...

Вообще, война всегда идёт по земле – то там, то сям. Ближний Восток, Африка, Латинские страны. Да хоть где...

А нынче – молчание

Даже Кашмир молчит. В Афганистане, в Сирии – тишина. Исламисты сникли.

Злые языки говорят: «Гром грянет в Европе...»

На то есть причины:

Своим благополучием они (европейцы) шагнули вперёд далеко. Это раздражает всех. Все хлынули в Европу. Но она не готова всех принять. Тогда и вам нечего. Только война...

Вообще, война решает много проблем...

Вся гадость выходит наружу и впоследствии смывается. Забудут про права меньшинств, про наглых геев и лесбиянок...

Начнут заново ценить настоящие ценности:

Семью, долг, Родину, честь…

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