Очевидно - мир хочет войны. Накалено всё и вся — везде. Коронавирус как заменитель войны не оправдал себя. Больше шума, бестолкового...
Вообще, война всегда идёт по земле – то там, то сям. Ближний Восток, Африка, Латинские страны. Да хоть где...
А нынче – молчание
Даже Кашмир молчит. В Афганистане, в Сирии – тишина. Исламисты сникли.
Злые языки говорят: «Гром грянет в Европе...»
На то есть причины:
Своим благополучием они (европейцы) шагнули вперёд далеко. Это раздражает всех. Все хлынули в Европу. Но она не готова всех принять. Тогда и вам нечего. Только война...
Вообще, война решает много проблем...
Вся гадость выходит наружу и впоследствии смывается. Забудут про права меньшинств, про наглых геев и лесбиянок...
Начнут заново ценить настоящие ценности:
Семью, долг, Родину, честь…
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