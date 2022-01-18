Иносми распространяют слухи об «отзыве российских дипломатов из Украины»

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18 января 2022, 16:01 Источник: matsam.livejournal.com

По словам источника издания, дети и жены дипломатов покинули Украину еще в начале января. В ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из страны уедут 30 сотрудников консульств в Киеве и во Львове.

«Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны...» - об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

При этом источник издания уточнил, что 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов, — покинули Украины еще 5 января. «Еще около 30 человек в ближайшее время покинут консульства в Киеве и во Львове»,- добавил он.

Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — отмечается в заявлении.

Мне кажется, что после снижения уровня дипломатических отношений между странами, послов ведь до сих пор так и нет, это практически весь российский дипкорпус в Украине эвакуируют, оставят только отдельных сотрудников в штатском. А семьи вывезли все.

Часть психологической войны и давления на Запад, или что-то большее...

Тем временем, Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским. На встрече обсуждали ситуацию в стране. Телеканал CNN сообщает, что Бёрнс также провел консультации с коллегами из разведки «в связи с опасениями дальнейшего вторжения России на Украину».

Кроме того, в Киеве находится делегация из семи американских сенаторов, которые вчера встречались с Президентом Украины...

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