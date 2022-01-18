Киевский режим оставил Украину без хлеба после рекордного урожая

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18 января 2022, 14:25 Источник: chern-molnija.livejournal.com

Сразу после окончания новогодне-рождественских праздников украинцы были огорошены "приятной" новостью от советника президента Зеленского Олега Устенко: в ближайшее время на Украине могут быть введены продуктовые карточки.

Устенко пояснил, что перспектива перехода части украинцев на продуктовые карточки вызвана подорожанием продовольствия из-за резкого роста цен на российский газ. На самом деле, конечно, дело отнюдь не только в подорожании газа, а уж российский тут и вовсе ни при чем. По утверждениям самих киевских властей, он Украиной давно не приобретается. Если верить сайту "Укртрансгаза", уже больше 2200 дней.

Факт, что проблема связана не только с ценой на газ, подтверждается и намерением украинского правительства в течение одной-двух недель рассмотреть возможность ограничения в первом полугодии экспорта продовольственной пшеницы. Такое решение может быть принято на фоне стремительно дорожающего хлеба и необеспеченности хлебопекарной отрасли сырьем.

Пока же украинское правительство пытается притормозить обвал введением государственного регулирования цен на газ для производителей социальных продуктов питания и цен на сами социальные продукты, включая дешевые сорта хлеба. Впрочем, в случае дефицита продовольственного зерна и муки под вопросом будет способность удержать цены и на социальные сорта хлеба. Цена на них может улететь к космическим высотам вслед за стремительным ростом цен на сало, подсолнечное масло, гречку и так далее.

Цены на эти продукты на Украине уже выше, чем в странах-соседях

Так как же вышло, что Украина, которая, согласно местной мифологии, кормила весь СССР, а восемь лет назад после Майдана решила стать аграрной сверхдержавой, докатилась до таких проблем?

Вообще-то, о грядущих проблемах с обеспеченностью страны хлебом эксперты предупреждали еще в сентябре-октябре. О том, что бесконтрольный вывоз пшеницы приведет одновременно к росту цен на хлеб и падению его качества, заявляли в объединении "Укрхлебпром".

Власть же предпочитала хвастаться рекордным урожаем пшеницы, собранным на Украине в текущем году (32,8 миллиона тонн), который превысил даже урожай 1990 года (30,4 миллиона тонн). Не замечая при этом важного нюанса - низкого качества этого урожая: доля продовольственной пшеницы составила лишь 42-43% от его объема, то есть около 14 миллионов тонн, из которой зерна I и II класса не более 6,5 миллиона тонн. При этом из сырья III класса без добавлений первого или второго класса изготовить муку с надлежащими хлебопекарными качествами в принципе невозможно.

По информации руководителя "Укрхлебпрома" Александра Васильченко, уже на начало ноября из страны было вывезено около 11,8 миллиона тонн продовольственной пшеницы. И даже после этого в украинском правительстве не озаботились регулированием экспорта, несмотря на то, что потребность местной хлебопекарной промышленности оценивается в 3,5-4 миллиона тонн продовольственной пшеницы в год.

По мнению представителей украинской хлебопекарной отрасли, к настоящему моменту из страны вывезена почти вся продовольственная пшеница и уже в ближайшее время ее придется импортировать - в частности, из Белоруссии. То есть благодаря умелым действиям украинской власти в стране сформировался дефицит пшеницы на фоне ее рекордного урожая.

Виновата во всем, естественно, Россия

Информацию о том, кто виноват в сложившейся ситуации, украинские СМИ уже начинают правильно упаковывать в головы своих читателей. "Разумеется, это Россия виновата. Являющаяся куда более крупным чем Украина, поставщиком пшеницы на мировой рынок, она посмела в целях обеспечения собственной продовольственной безопасности ввести ограничения на экспорт (квоты и экспортные пошлины), которые привели к сокращению вывоза пшеницы..."

И всеми этими действиями, по мысли украинских пропагандистов, «Россия спровоцировала повышенный спрос на украинскую пшеницу, ее чрезмерный вывоз из страны и нынешний дефицит».

Ну как тут против России санкции не ввести...

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