Могли ли Виргинские острова стать российскими в канун революции

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17 января 2022, 17:03 Источник: vikond65.livejournal.com

Ровно 105 лет назад, 17 января 1917 года, когда в Европе грохотала мировая война, а над Россией быстро сгущались тучи февральской революции, США купили у Дании Виргинский архипелаг - три небольших, но очень уютных и живописных острова в Карибском море, окруженные гирляндой совсем мелких островков.

За этот архипелаг общей площадью 346 квадратных километров (то есть, примерно в три раза меньше "старой" Москвы в границах МКАД) было уплачено $25 миллионов, что по нынешнему курсу, с учетом инфляции, составляет приблизительно $380 миллионов.

Для сравнения, вилла "Леопольд" на Лазурном берегу Франции, принадлежащая Роману Абрамовичу, оценивается нынче в 506 миллионов зеленых американских рублей, то есть, в полтора раза дороже тогдашней цены архипелага.

Впрочем, можно привести и другое сравнение:

Огромная Аляска площадью более 1,5 миллионов кв.км обошлась дяде Сэму в $7,2 миллиона, то есть, всего-навсего в $110 миллионов по нынешнему курсу. Таким образом, за каждый квадратный километр "землицы Алясочки" с ее золотом, нефтью, газом, каменным углем, медведями и эскимосами было заплачено лишь 20 центов или в 15 тысяч раз меньше, чем за каждый квадратный километр Виргинского парадиза.

В 1880 году в Санкт-Петербурге рассматривался вопрос о приобретении этого архипелага и об устройстве там торгового порта и военно-морской базы...

Но по какой-то причине сделка не состоялась. То ли денег пожалели, то ли проект сочли слишком фантастичным, а скорее всего - и то, и другое одновременно. И в дальнейшем к этой идее больше не возвращались.

Однако жаль, прекрасная могла бы получиться история сказочной "Карибороссии" с русскими коралловыми пляжами, русскими мулатами, составляющими почти 80% населения Виргинских островов. А после октябрьского переворота эти островки могли бы превратиться в последние отблески старой России и стать приютом для эмигрантов, куда бы не добрались большевики...

И флот под Андреевским флагом мог бы уйти из Крыма не во французскую Бизерту, где его вскоре продали на металлолом, а в российскую бухту на острове Святого Фомы (ныне - Сент-Томас), где сейчас пасутся огромные круизные лайнеры...

Далее - карта Виргинских островов, которые могли бы быть нашими...

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