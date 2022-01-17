«Шпрехенфюрер Украины» выступил с очередной инициативой

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17 января 2022, 15:29 Источник: chern-molnija.livejournal.com

«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие», - заявил пан Креминь.

Вообще-то, с мнением граждан в «лагере Украина» считаются далеко не всегда, но вот когда граждане из Львовской области недовольны названием города в Луганской области, киевский режим прислушивается.

Так что пан Креминь принялся рассылать чиновникам требования привести географические названия в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Арбузинцы станут кавунинцами?

Арбузинка - поселок городского типа в Николаевской области, основанный в 1780 году на берегах одноименной реки. По оценке 2019 года (переписи населения на Украине давно не проводились), в селе проживало 6266 человек, называющих себя арбузинцами.

Теперь шпрехенфюрер хочет переименовать их село, ну и их заодно...

Если исходить из того, что арбуз по-украински «кавун», то шпрехенфюрер переименует село и реку, на берегах которой оно расположено (вряд ли пан Креминь позволит реке сохранить свое название), в "Кавунинку". Ну а жителей села - в "кавунинцев". Уверен, их радости от того, что теперь они станут соответствовать закону Украины, не будет предела...

Правда, если верить украинской Википедии, до 1812 года Арбузинка называлась "Гарбузинкой", а украинский «гарбуз» - это не арбуз, а тыква… Так что не исключено, что Креминь предпочтет, чтобы Арбузинка превратилась не в Кавунинку, а в Гарбузинку, а арбузинцы, соответственно, стали не кавунинцами, а "гарбузинцами".

Переименуют ли Северский Донец?

Пан Креминь и граждане, пишущие ему жалобы на «неправильную» топонимику, вероятно, далеки от реалий Донбасса и думают, что Северодонецк назван так, чтобы отличать его от Донецка. Ну, как Ростов и Ростов-на-Дону; Петропавловск и Петропавловск-Камчатский.

На самом же деле Северодонецк - это не Донецк, который на севере. Северодонецк - это город, расположенный на берегу реки Северский Донец. И назван по тому же принципу, что Томск и другие многочисленные русские города, названные по именам рек.

Теперь шпрехенфюрер хочет переименовать Северодонецк - вероятно, в "Пивничнодонецк". А 103 тысячи (по оценке 2019 года) северодончан станут пивничнодончанами. И чтобы устранить противоречие, пан Креминь может пойти дальше и вслед за Арбузинкой потребовать переименовать и Северский Донец, скажем, в "Пивничный Донец"...

Но Северский Донец тоже не просто так получил свое название - он тек из Северской земли - исторической области Руси, получившей свое название от северян - племенного союза восточных славян.

Киевский режим любит переименовывать, хоть и заочно, населенные пункты в Крыму...

Например, Красноперекопску было придумано декоммунизированное название - Яни Капу. Так что если теперь шпрехенфюрер собрался украинизировать «неправильную» топонимику, то он вполне может придумать соответствующее 41 статье название и для 26 тысяч пока еще бахчисарайцев.

Бахчисарай в переводе с крымско-татарского - «сад-дворец»

Так что пан Креминь, вероятно, назовет его "Садовый Палац" или "Садопалац", а бахчисарайцы, соответственно, превратятся в садовопалачан или садопалачан. Впрочем, это случится не раньше, чем 24 тысячи красноперекопцев станут называться «яникапушанами»...

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