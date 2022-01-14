В какие «витрины» США планируют превращать бывшие республики СССР

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14 января 2022, 15:29 Источник: chern-molnija.livejournal.com

«Властям Казахстана при помощи миротворческих сил ОДКБ удалось отбиться от террористов. Еще идут бои и задержания, но в целом правительство берет ситуацию под контроль. Эти хорошие новости вызвали крайнее раздражение у западных партнеров...

Уроки из того, что произошло в Казахстане

Белый дом выразил "обеспокоенность" приказом президента Казахстана Токаева стрелять на поражение по террористам. То есть американский режим категорически не устраивает, что граждане Казахстана перестали резать друг друга на улицах. Когда резали, все было пучком...

Как только стало ясно, что у террористов ничего не вышло, диппредставительство США "в знак протеста" сократило численность своих миссий в Казахстане.

Будут делать не Японию, а Гаити

В общем, сигнал получен внятный. Трупы на опустевших улицах, сожженные здания и автомобили, хаос, разбой - именно в такие "витрины" американские партнеры планируют превращать бывшие республики СССР. Японию или ФРГ из этих стран сделать так и не удосужились. Вместо этого из них будут делать Гаити. Вашингтон предложит им своей фирменный коктейль из дикой архаики национализма и современного летального оружия.

План борьбы с Россией

Еще в 2019 году Rand Corporation, озвучивающая позиции оборонных ведомств США, опубликовала вполне конкретный план "Перенапряжения и разбалансировки России". Там все четко расписано: сначала поставлять летальное оружие Украине, потом качать Беларусь, дальше - поджигать Среднюю Азию, параллельно - мутить Южный Кавказ, "возвращать" Приднестровье Молдавии...

В ближайших планах наших "американских партнеров" - развалить абсолютно все анклавы цивилизации, еще сохранившиеся на окраинах бывшего СССР. "Поле боя" - так охарактеризованы постсоветские "in-between states"(промежуточные штаты) в другом докладе Rand Corporation. Военные - люди конкретные, для них это отнюдь не метафора».

Кому что нужно

«Это русские заинтересованы в том, чтобы вдоль их границ мирно жили сильные и независимые государства. Для наших "западных партнеров" все это просто недогосударства. Они с трудом находят их на карте и не могут произнести названия. Для них это типичный фронтир, ничья земля, где "туземцы режут друг друга, зачищая место для американских военных баз».

Тема с базами в Средней Азии для американцев обрела особую актуальность накануне бегства из Афганистана. Вбросы про то, что соседи России просто жаждут приютить у себя военных США, начались еще весной прошлого года. Узбекистан пока твердо держит оборону, решительно отказываясь размещать у себя американских военных. Но что если военные обидятся? Узбекистан пока не состоит в ОДКБ - если там начнут внезапно, как в Казахстане, резать людям головы, Москва может просто не успеть прийти на помощь...

Элитам стран - соседей России - давно пора понять, что в мире есть всего три глобальных суверенных игрока

Два из них - Россия и Китай - реально заинтересованы в мире и безопасности. Цель третьего - США - развязать "войну всех против всех". И чем ближе государство к России, тем больше шансов, что воевать будут именно им - до последнего жителя. Разумеется, эти попытки военного вторжения будут позиционировать как "мирные протесты местных жителей". Ничего, что они вооружены до зубов и готовы драться с силовиками до последнего. CNN все подаст в лучшем виде.

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