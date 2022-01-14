Ракеты ПРО на Кубе тоже

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14 января 2022, 13:11 Источник: chervonec-001.livejournal.com

"США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке", - заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Какое лицемерие. Они возле нас могут размещать силы, мы возле них нет. "Не демократично как-то". Истерика в Вашингтоне. Мы их не боимся, они воевать с нами боятся.

Пытаются других натравить...

Только-только они говорили, что нельзя ограничивать суверенное право стран на вступление их в НАТО, и что великие державы не должны контролировать то, что их соседи могут и не могут делать. А не прошло и нескольких дней, как - у американцев полыхнуло относительно Латинской Америки. Всего только от мысли, что подобное повторят ОДКБ и те же Венесуэла и Куба. Очень они боятся, что российские комплексы опять появятся на Кубе, как в 60-х годах прошлого века. Вот и заерзали. Страшно!!!

Если суверенная страна разрешит России разместить на своей территории войска и вступит в военный блок с Россией, то с какого бока там американцы? Это же суверенное право любого государства выбирать себе союзника и военный блок. "Двери ОДКБ открыты для всех... Никто не может запрещать другим странам вступать в ОДКБ... Ракеты ПРО на Кубе не направлены против США, а для защиты от КНДР"... Несколько ранее замглавы МИД Рябков не исключил возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе.

Советская поговорка: "Давай не будем, но если будем - то давай"

Необходимо разместить российские вооружения на Кубе. Гавана точно не против не будет. Если США пригрозят, что будут бомбить, то вкрадчиво в ответ спросить - а на Украине с Грузией натовскую инфраструктуру нам тоже бомбить?

Если бы у России не было в запасе козырей в рукаве, то она и не инициировала бы переговоры с НАТО и американцами

Потому что на 99,99% понятно было, что американцы не захотят брать на себя обязательства по "нерасширению НАТО на Восток". Поэтому Москва и просит письменно подтвердить договор от 1997 г. или письменно отказаться от него. Это шах и мат для США. РФ удовлетворит любой ответ: или откат к условиям 1997 г., или Россия двигается дальше так же не выполняя эти условия ввиду их отказа противной стороной.

Сейчас американцы в течение недели официально озвучат свой ответ на требования России (кстати, вполне ожидаемый ответ) и развяжут российской стороне руки...

PS

Из Истории СССР

21 мая 1962 принято политическое решение о размещении наших ядерных ракет на Кубе – план «Анадырь». Когда Карибский кризис завершился, США убрали свои аналогичные ракеты из Турции...

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