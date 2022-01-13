Гендеробесие набирает обороты

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13 января 2022, 16:56 Источник: olegmakarenko.ru

Оптимисты полагали, будто мужчинам-скопцам не разрешат уничтожить женский спорт. Ошиблись, мировое спортивное движение исторически контролируется Западом, и потому оно вынуждено подчиняться идеологии.

Да, все понимают, что в беге, в борьбе, в игровых видах спорта мужчины сильнее, и что они не теряют мышечную массу после хирургического удаления причиндалов. Однако «врождённость пола» — важнейший догмат наших цивилизованных друзей, поэтому они дружно делают вид, будто всё в порядке.

Теперь в некоторых видах женского спорта трансгендеров несколько. Один из них занимает первое место, другой второе, и так далее...

Ересь содомствующих просачивается и к нам — через модные соцсети для юных и доверчивых

Операции по «смене пола» в России уже не редкость, а сейчас на Западе начинается новая волна, которая с некоторой задержкой непременно достигнет и наших широт. Крупные, дружащие с государством СМИ начинают вовсю рекламировать процедуру вазэктомии — лёгкой формы охолощения.

Цитаты в тему:

«Исследование 2017 года показало, что отказ от ребёнка имеет в 25 раз больший эффект в смысле сокращения "углеродного следа", чем следующие два по значимости шага, отказ от автомобиля и отказ от дальних перелётов». «Австралийский король вазэктомий Ник Демедюк говорит, что из 4000 мужчин в год, приходящих к нему теперь с просьбой их охолостить, уже около 200 — молодые бездетные люди, и часть из них говорит, что делают это для климата».

«В 2019 году 29-летняя конгрессвуман Александрия Окасио-Кортес расплакалась, говоря о том, что боится быть матерью, ибо что ждёт её будущего ребёнка?»

«Нейт Миллер, 36-летний парень из Колорадо, охолостил себя через неделю после победы Трампа на выборах — ведь Трамп известный климатоотрицатель».

Пока что народ на Западе не особенно охотно встаёт в очередь на оскопление...

Даже вазэктомия, которую, кажется, можно обратить, не пользуется особой популярностью. Большинству европейцев и американцев всё же хочется иметь детей — не прямо сейчас, может быть, но хотя бы при условии, что они найдут любовь своей жизни и будут иметь достаточно денег, чтобы дети не опустошили их банковские счета.

Тем не менее нынешнее поколение 25+, а примерно в этом возрасте на Западе начинают задумываться о семье, выросло в начале нулевых, когда градус безумия пропаганды не достиг ещё нынешних экстремальных отметок. Новому поколению мозги промывают уже на другом уровне, без малейшей жалости, без экономии кислоты.

История из штата Виргиния. Шестилетняя девочка вернулась из школы и рассказала маме, что она плохая, так как родилась белой:

И действительно, это классика жанра на Западе. Белым школьникам, — особенно мужского пола, — последовательно внушают чувство вины и чувство ненависти к себе. Если учесть, что подростки и так не особо себя любят, сильно стараться «учителям» не приходится.

На днях я прочёл в комментариях классическую реплику эмигранта — впервые за пару лет, может быть. Раньше такие реплики приходилось слышать каждый день, сейчас — очень редко. Суть была примерно такой: «я понимаю, что за бугром мне придётся туго, но я должен уехать ради будущего своих детей».

Что же, обеспечить будущее своих детей, дать им хорошие перспективы в жизни — похвальное намерение. Вопрос только в том, не вырастут ли дети такого эмигранта убеждёнными чайлд-фри, причём не старого образца, — прожигающими жизнь в плотских утехах, — а современными, с неукротимой ненавистью к самим себе.

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