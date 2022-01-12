Поставщиков энергоносителей для «бедствующей Украины» лучше не обижать

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12 января 2022, 16:41 Источник: chern-molnija.livejournal.com

Понять украинские власти можно. Хоть они и любят стрелять себе в ногу, но в данном случае высказывания в поддержку происходящего могли стать уж очень болезненными. Во-первых, потому что Украина в определенной степени зависит от поставок энергоносителей из Казахстана. А Казахстан - это не Белоруссия, которая даже после всех сделанных Киевом гадостей продолжает поставки. Там могут и обидеться.

Во-вторых, ситуация на самой Украине нынче довольно взрывоопасна

Даже несмотря на тотальную зачистку реальной оппозиции и жесткие политические репрессии, не ровен час, она может взорваться сама собой из-за исчезновения света, газа или, например, хлеба и прочих социально значимых продовольственных товаров. Высказаться же против "народных протестов" в стране - члене ЕврАзЭс и ОДКБ - украинские власти не могут по определению, будь участники и организаторы протестов хоть людоедами.

Но если официальный киевский режим хранил молчание, то есть же и неофициальная часть…

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в социальных сетях: "Похоже, по уровню средней зарплаты и ВВП на душу населения у нас есть шансы догнать и перегнать Казахстан намного раньше, чем предполагалось".

Явный намек на печальные для Казахстана последствия происходящих событий...

Есть все основания полагать, что негласное участие в раскачивании ситуации в Казахстане приняли и украинские подразделения информационно-психологических операций. А претендующий на вакантное место вождя протестов Мухтар Аблязов не только засветился со своими комментариями на нескольких украинских каналах, включая каналы Рината Ахметова, но и пытается из Киева координировать бунтовщиков.

Однако параллельно стали рождаться и комментарии, связанные с экономическими последствиями происходящего для Украины

В частности, в украинских медиа появилась информация, что в страну не поступает из Казахстана законтрактованный уголь (согласно договору, в течение месяца должно быть поставлено 660 тысяч тонн). Возникли предположения, что связано это с происходящими событиями. Однако украинское Министерство энергетики немедленно эти версии дезавуировало, заявив о "блокировке транзита Россией".

Между тем РЖД такие утверждения уже неоднократно опровергали... Тем более уже известно, что бунтующая публика перекрывает железнодорожное движение в самой республике...

Но если поставки угля из Казахстана составляют примерно 10% в импорте и не более 4% в потреблении на Украине, то вот поставки сжиженного газа оттуда же в конце прошлого года обеспечивали аж треть украинского рынка. Да, того самого сжиженного газа, поднятие цен на который до 120 тенге (7,5 гривны, или 21 рубль) и спровоцировало бунт в Казахстане.

К слову, на Украине это топливо стоит уже почти 20 гривен (55 рублей), и местные "не рабы" спокойно к этому относятся. Несмотря на более низкую, чем в Казахстане, среднюю зарплату, как было указано выше.

Так что, как ни странно, киевский режим объективно должен был желать, чтобы Россия как можно скорее помогла властям Казахстана навести в стране порядок и возобновить снабжение Украины углем и сжиженным газом...

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