11 января день заповедников и национальных парков

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 января 2022, 18:07 Источник: alexeyosokin.livejournal.com

Не секрет, что наша страна очень богата. Но, к сожалению, доступ к ее богатствам имеет очень узкий круг людей. Можно порассуждать об этом, но не хочется превращать блог в помойку. Надо лишь напомнить об одном богатстве, которое по-прежнему доступно всем нам – невероятно красивая и разнообразная природа!

Сегодня, 11 января, в России отмечают день заповедников и национальных парков. В 1997 году его учредили Центр охраны дикой природы и Всемирный Фонд дикой природы. Дату приурочили ко дню открытия первого природного охраняемого объекта в России, а точнее в Российской империи.

11 января 1917 года на озере Байкал появился первый заповедник – Баргузинский

Его образовали с целью сохранить популяцию баргузинских соболей и других животных на Байкале. С 1986 года Баргузинский заповедник получил статус биосферного, а также вошел в состав объектов «Всемирного природного наследия».

На сегодняшний день в России открыто около 12000 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Из них 103 государственных заповедника. Статус самого крупного не только в России, но и на всем континенте Евразия носит Большой Арктический заповедник.

Главная цель заповедников – сохранить природную среду в ее естественном состоянии

На их территории запрещена охота, экономическая деятельность, да и почти любая другая деятельность человека. А как же иначе? Ведь в большинстве случаев популяции животных и растений сокращаются именно из-за человека. Парадокс, но при этом и благодаря человеку удалось спасти многих животных и растения. Знали ли вы, что заповедник – это еще и научное учреждение. На их базе всегда существуют научные лаборатории, где ученые изучают те или иные виды растений и животных, проводят исследования, занимаются экологическим просвещением.

Благодаря деятельности ООПТ удалось сохранить и даже увеличить популяцию амурских тигров, дальневосточных леопардов, зубров и панд, что не может не радовать...

Туристам разрешают посещать заповедники только в сопровождении рейнджеров, а если самостоятельно, то запрещают сходить с обозначенного маршрута. В общем, устроить пикник, поиграть в бадминтон или, не дай бог, цветочки пособирать в заповеднике вам не удастся.

Но если вас так и тянет к девственной красоте природы, то есть несколько вариантов задержаться в заповедниках подольше. Во-первых, вы можете стать биологом и пойти работать в заповедник. Или же стать эко-туристом.

В последние годы многие ООПТ активно развивают экотуризм. Этот вид туризма направлен на сохранение природы, а не на ее разрушение. Во время таких эко-туров понимаешь, как все в этом мире взаимосвязано и как наши даже самые незначительные на наш взгляд поступки могут повлиять на экосистему.

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