Президент Казахстана объявил о завершении миссии ОДКБ

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11 января 2022, 15:13 Источник: matsam.livejournal.com

Токаев уже заявил, что благодаря Назарбаеву в Казахстане «появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам». Они теперь будут должны делать отчисления в фонд, создаваемый для укрепления социальной стабильности в стране.

Намек, надо надеяться, понят: "Несите награбленное новым хозяевам"

1. Опасаться надо преемников и собственное окружение. И если от восставшего народа можно сбежать с награбленным и потом долго судиться в Лондонах с новой властью, то здесь возьмут всех за причинные места, предварительно покончив с силовым окружением, и убедят отдать всё... При этом оставив сидеть на цепи.

2. Если гражданка Назарбаева в лёгкую пристроила "300 кислых" в долларах, представляете сколько пристроили остальные гражданки бывших и нынешних стран СНГ, от китайской до польской границы, по всему миру.

3. ОДКБ от внешней агрессии вряд ли спасет, а вот для подавления "цветных революций", "майданов" и "народных бунтов", после "правильных" выборов или экономических неувязок, вполне себе эффективное средство.

4. Демократы-революционеры, получившие власть в результате народных выступлений, пройдя период эйфории и поумнев, эволюционируют в тиранов и узурпаторов похлеще некоторых. Пашинян тому яркий пример, самое удивительное, что все, кто с насмешкой и презрением относившиеся к нему первое время, теперь прикусили языки и с восхищением и опаской наблюдают за его трансформацией.

5. Запад уже устал от наших экзорциссов, он ограничится Украиной, которая со временем войдёт в ЕС и НАТО, если этот процесс не остановят на время наши танки и авиация...

6. Российские вооруженные силы прекрасно подготовлены, мобильны и великолепно технически оснащены. Генералы чётко понимают поставленные задачи и отлично их выполняют.

7. Спецслужбы России на сегодняшний день одни из лучших в мире. Да, есть проколы, но задачи выполняются эффективно.

В целом операция в Казахстане была проведена отменно...

И стратегически и тактически. Все, кто здесь рассказывал о фронте народного сопротивления, о том, что армия Казахстана будет с народом, а Россия ввязалась в "очередной Афганистан", обделались...

Всё под контролем, задачи выполнены, бузотеры в кутузках...

А украинским товарищам рекомендуется повнимательнее изучить события в Казахстане и поведение силовиков, и армии, и части чиновников...

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