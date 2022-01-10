Почему у британского премьера подчеркнуто нелепый вид

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10 января 2022, 18:09 Источник: marss2.livejournal.com

Борис Джонсон принадлежит к аппер-мидл классу (верхней части среднего класса), но образование он получил и учился и вращался в кругах аппер класса (самого высокого класса).

И получил доступ он к элитному образованию через стипендию (школа Итон, а далее Оксфорд), а не через наследственные семейные деньги, как обычно происходит у детей аппер класса.

По сути Джонсон парвеню...

И ему с младых ногтей надо было мимикрировать под выходца из аппер класса, чтобы быть принятым "за своего".

Какие особенности аппер класса в Британии?

Их очень много, но мы сейчас про внешний вид, и только. Представителям аппер класса "плевать", что о них думают. Не в напускном смысле плевать, а по-настоящему плевать, и это чувство не сымитируешь.

Это "вершина пищевой цепочки", причем ее деньгами не купишь, ты должен родиться в этот класс. Ты уже на вершине мира, тебе никому ничего не надо доказывать.

Представитель аппер класса может быть asset rich/cash poor, это когда у тебя много активов, но почти нет налички, а может быть и на грани банкротства, промотав семейные активы.

Но это не отменит никогда прирожденной установки полного равнодушия к чужому мнению...

Это распространяется на внешний вид и на убранство жилищ. Вплоть до пренебрежения базовой гигиеной. Да, да, доходит и до этого. В этом плане самый высший класс очень похож на самый низший класс. Людям из низшего класса тоже совершено плевать, что о них думают окружающие, падать ниже уже некуда, а соц лифт сломан и кнопки сожжены.

Отличие только в том, что у представителя аппер класса жирными пятнами может быть заляпан диван эпохи Людовика XIV, а у представителя лоуер класса заляпан диван, "подобранный на свалке"...

Кстати, теперь вы понимаете, как смешны британцам из аппер класса понты азиатов и восточноевропейцев? И что имущественными понтами никогда в высшее общество в Британии не будешь принят.

Как и любой парвеню, Джонсон с младых лет актёр, и, помимо мимикрии под аппер класс, он еще пытается транслировать маньеризм героев Вудхауса. Получается фальшиво...

Наверно раньше получалось лучше, когда он был молод. Молодость вообще многие недостатки и фальшь «скрадывает», но с возрастом диссонанс вопиющ.

Мы не героя книг Вудхауса видим, мы видим не наследника родового поместья. Мы видим человека запущенной гигиены, отвратительного стиля, играющего фальшивые роли.

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