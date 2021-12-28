«Ангара-А-5» не сумела вывести груз на заданную орбиту

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28 декабря 2021, 17:02 Источник: kiri2ll.livejournal.com

27 декабря с космодрома Плесецк состоялся третий с 2014 года испытательный запуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5». На ее борту находится макет спутника, который должен был быть выведен на геостационарную орбиту.

Первоначально запуск ракеты проходил в штатном режиме. Макет спутника вместе с разгонным блоком «Персей» были выведены на низкую околоземную орбиту. После этого «Персей» должен был осуществить четыре включения двигателя. Маневры позволили бы вывести груз на целевую геостационарную орбиту (360км).

Однако по данным журналиста Анатолия Зака, ссылающегося на свои источники в российской космической индустрии, «Персей» сумел выполнить всего один из запланированных маневров, после чего его двигатель вышел из строя. Это подтверждают и результаты расчетов спутниковых споттеров, согласно которым связка из разгонного блока и макета груза осталась на орбите с высотой перигея 179 км и высотой апогея 201 км.

Стоит сказать, что схожая ситуация возможно возникла во время состоявшегося 13 декабря ракеты «Протон-М». По сведениям спутниковых споттеров во время этой миссии произошло преждевременное отключение разгонного блока «Бриз-М», из-за чего полезная нагрузка (два коммуникационных аппарата «Экспресс») оказались на нерассчетной орбите. По официальной версии запуск произошел без каких-либо сбоев.

На данный момент российские официальные лица никак не прокомментировали эти заявления...

На сайте «Роскосмоса» запуск «Ангары-А-5» назван успехом

https://www.roscosmos.ru/33724/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Космические войска ВКС России провели в понедельник, 27 декабря 2021 года, третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

Спустя несколько минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока по типовой 9-часовой 3-импульсной схеме с 4 включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет Воздушно-космические силы и всю российскую космическую отрасль (коллектив Центра Хруничева, НПО Энергомаш, НПЦ АП, ЦЭНКИ) с успешным испытательным пуском ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком нового поколения!

Этот полет показал, что испытания ракеты «Ангара» развиваются точно по плану. В будущем году ожидается завершение работ по строительству стартового стола для носителей этого типа на космодроме Восточный. Еще через год — первый ее пуск нового российского космодрома!

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