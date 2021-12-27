Признания на похоронах «первого землянина, ступившего на лунную поверхность»

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27 декабря 2021, 13:47 Источник: antitrole.livejournal.com

В пользу последнего есть множество доказательств, которые уже излагались в соответствующих постах. Но сегодня, я хочу ознакомить вас с заявлением, сделанным по этому поводу командиром "Аполлона-17" Юджином Сернаном в 2012 году на похоронах самого известного американского астронавта - Нила Армстронга, который якобы и был первым человеком, ступившим на лунную поверхность.

"Чтобы 400 тысяч специалистов, работавших в проекте "Аполлон", не были разочарованы..."

В этом заявлении, сделанном во время похоронной церемонии, Юджин объясняет, почему невозможны пилотирумые полеты на Луну, а также почему астронавты хранили молчание по этому поводу. Так, он сказал следующее:

"400 тысяч американцев, беззаветно преданных этому делу, являлись той мощной интеллектуальной силой, которая стояла за осуществлением этого грандиозного проекта. Но они не знали, что проект это невозможно было осуществить. Астронавты были бравыми парнями, но летали они всего лишь над Землей. Они не хотели, чтобы 400 тысяч специалистов, работавших в проекте "Аполлон", были разочарованы, узнав, что проект этот невозможно было осуществить.

Ни один человек ни разу не пересекал пояс Ван-Аллена и не оказывался за его пределами. Да, американцы летали на Луну, но только без людей. Русские тоже отправляли на Луну автоматические аппараты, чтобы разместить там лазерные отражатели и собрать образцы грунта. Мы можем получать достаточно много информации о Луне, посылая к ней беспилотные лунные зонды. Но, когда мы начнем посылать туда людей, то узнаем много того, о чем мы даже и не подозревали".

Надо сказать, что астронавт Юджин Сернан был также командиром корабля "Джемини-10" и летал пилотом на кораблях "Аполлон-10" и "Аполлон-16". Так что опыта околоземных космических полетов ему не занимать. Конечно, больше он нам ничего сказать по этому поводу не сможет, потому что умер в 2017 году. И, все же, уж очень все это похоже на попытку сокрыть часть правды о лунной программе.

Например, тот факт, что на "Аполлонах" не было туалета, подвергает сильному сомнению и многодневные полеты "Аполлонов" даже на орбите Земли...

Но тем не менее, само это признание является "пробным шаром" в оправдании лунной аферы НАСА. Правящая элита США при определенных оговорках готова признать сам факт глобального обмана, но объясняя это в своем амплуа "лучшими побуждениями". Интересно, что же будут петь нам продажные госдеповские "тролли", до хрипоты защищающие аферу своих хозяев, равно как и просто не очень умные люди, купившиеся на эту аферу.

Когда такое признание будет сделано официально?

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