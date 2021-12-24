«От Су-35 мы с тяжелым сердцем вынуждены отказаться»

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24 декабря 2021, 15:56 Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщили индонезийские СМИ, начальник штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетьо, выступая 22 декабря 2021 года перед журналистами во время сбора на авиабазе Халим Перданакусума недалеко от Джакарты, заявил, что правительство Индонезии отказалось от планов закупки истребителей Су-35 в России.

Фаджар Прасетьо также заявил, что ввиду отказа от приобретения «Сухих», закупочные планы ВВС Индонезии сократились до двух типов истребителей, а именно Dassault Rafale из Франции и Boeing F-15EX из США.

Ранее сообщалось, что ВВС Индонезии планируют приобрести 36 истребителей Dassault Rafale и 8 F-15EX, причем поставки последних возможны с 2027 года. Что касается Rafale, то в июне 2021 года военными ведомствами Франции и Индонезии было подписано соглашение о намерениях...

Однако основной проблемой на пути сделки остается недостаток финансовых ресурсов, ввиду чего Индонезия добивается от Франции широких встречных офсетных обязательств, а также предоставления льготных условий и кредитования под государственные гарантии. Сообщалось, что будто бы французская сторона готова финансировать поставку Rafale Индонезии на условиях, схожих с финансированием недавнего второго контракта на поставку 30 Rafale Египту - в счет кредитов, выделяемых консорциумом французских банков под государственные гарантии, выделенные французским казначейством и покрывающие 80% стоимости сделки.

Перспективы такого крупного иностранного кредитования вызывают обеспокоенность финансовых органов и политическое противодействие в самой Индонезии...

Относительно закупки самолетов Су-35 напомним, что контракт на приобретение Индонезией 11 истребителей Су-35 был подписан 14 февраля 2018 года в Джакарте с АО "Рособоронэкспорт". Стоимость контракта составляла 1,154 млрд долл, из которых 50% (570 млн долл) планировалось покрыть встречными поставками индонезийских товаров...

Однако начало реализации контракта затянулось и он так и не вступил в силу

Первоначально индонезийские СМИ и официальные лица сообщали, что причиной этого было якобы то, что правительственные ведомства Индонезии не могли согласовать между собой номенклатуру товаров для встречных поставок российской стороне, ввиду чего до последнего срока вступления контракта в силу в январе 2019 года Индонезия так и не осуществила необходимых авансовых платежей.

Фактически, видимо, главной причиной отказа Индонезии в реализации контракта было давление со стороны США и опасения американских санкций в соответствии с известным американским законом CAATSA.

12 марта 2020 года агентство Bloomberg сообщило, что под давлением США правительство Индонезии отказалось от закупки Су-35 в России

В августе 2020 года во время посещения Министром обороны РФ Сергеем Шойгу авиационного завода имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре стало известно, что производство Су-35 для Индонезии не значится в производственном плане предприятия на 2020-2024 годы, что засвидетельствовало, что индонезийский контракт мертв.

Следует отметить, что, видимо, под вопросом остается и реализация контракта на поставку истребителей для ВВС Египта, заключенного в 2018 году, предположительно, на 30 истребителей. Ни одного Су-35 фактически в Египет поставлено не было. По данному контракту КнААЗ были изготовлены вcе или почти все, заказанные 30 самолетов. Однако все они находятся на хранении либо на территории КнААЗ, либо в Жуковском...

На фото: Истребители Су-35, изготовленные предположительно для ВВС Египта и находящиеся на хранении в Комсомольске-на-Амуре.

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