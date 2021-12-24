Реакция Запада на мирные инициативы России

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24 декабря 2021, 14:51 Источник: chern-molnija.livejournal.com

Растерянность, настороженность, удивление, неуверенность — такова первая реакция Запада на публично озвученные мирные инициативы России. Несмотря на значимость и беспрецедентность предложений, многие западные (особенно европейские) масс-медиа взяли затянувшуюся паузу, явно испытывая трудности с определением тональности освещения этого события.

Как отмечает немецкий политолог Александр Рар о том, что ни одно СМИ Европы не решилось пока обнародовать в более или менее полном виде проекты договоров, предложенных Москвой:

«Судя по всему, главная проблема для тамошних комментаторов заключается в том, как представить своей публике предложения России, осуществление которых однозначно ведет к деэскалации и реальному разоружению, отодвигает мир от пропасти ядерной войны. Называть вещи своими именами — значит отходить от привычного для аудитории нарратива, заключающегося в насаждении идеи о природной агрессивности России. Именно поэтому мирные инициативы ни в коем случае нельзя называть мирными инициативами. Судя по первым неловким комментариям зарубежных СМИ, выход они нашли в словах "требования" и "ультиматум": так можно своим читателям представить даже мирные предложения России как шантаж и угрозу».

Любая мирная инициатива, безусловно, является в какой-то степени угрозой войны, ведь в случае отказа вероятность войны возрастает. Если же мирная инициатива никак не влияет на вероятность войны, то какая же она мирная? - ЧМ

Предложения «в духе Макфола»

Судя по реакции со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, он тоже не понял (а скорее всего, сделал вид, что не понял) слов "предлагаем зафиксировать ситуацию на нынешнем уровне, не продвигая военную инфраструктуру на опасно близкое расстояние друг от друга".

В ответ американский дипломат выдвинул свои предложения:

"Вывести российские войска из Приднестровья, отозвать признание Южной Осетии и Абхазии, "вернуть Крым Украине" и так далее... Отвечая в духе Макфола, мы, конечно, могли бы предложить Америке закрыть все свои заморские базы, а Североатлантическому альянсу — самораспуститься».

Ну нет, отвечая в духе Макфола, мы не можем предложить НАТО самораспуститься – Макфол же не предлагает "самораспуститься ОДКБ"...

Отвечая в духе Макфола, мы могли бы предложить США вернуть Техас Мексике, приступить к эвакуации европейцев из США на историческую родину с постепенной передачей захваченных ими земель законным хозяевам – индейцам. Вот такое предложение действительно было бы «в духе Макфола».

Понятно, что предложения «в духе Макфола» делаются не с целью их принятия, а с целью отказа от конструктивных переговоров. Ну это как если бы орда, подошедшая к стенам города, предложила в качестве средства снижения напряженности – открыть ворота...

А поскольку российские предложения о взаимных гарантиях безопасности связаны со стремлением снизить вероятность ядерной войны и превращения американцев в радиоактивный пепел, ответные предложения «в духе Макфола» можно охарактеризовать как совершенно безответственные.

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