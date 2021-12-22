"Россия не хочет вооруженных конфликтов"

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22 декабря 2021, 11:48 Источник: monetam.livejournal.com

На расширенной коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил: «Вооруженные конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий»

По словам президента, Россия выступает за то, чтобы решать вопросы политико-демократическими средствами, но стране нужны «ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии».

Путин сообщил, что Россия видит сигналы от партнеров, готовых работать над этим. Но в то же время, по его словам, есть опасность, что «будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото» российские предложения, что Москву не устроит.

"Поставят на Украине гиперзвуковое оружие... Не значит, что завтра будут его применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства",- сказал Путин, выступая на коллегии министерства обороны.

То есть «Войны мы не хотим, но...»

При этом на главное внешнеполитическое требование России получен вот такой ответ:

Решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ.

Тут же российский министр обороны говорит, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины...

Информация подхвачена в ДНР:

«Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский...

В ЛНР представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник сказал следующее:

«Насколько известно, группа из 120 человек находится не только на линии соприкосновения с Донбассом, но и на границе с Россией. Поэтому все, что они готовят, может быть направлено в обе стороны».

Такое впечатление, что вопрос о конфликте уже давно решен, и соперники просто делают последнюю разминку перед схваткой...

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