Поколение нынешних двадцатилетних - какие-то инопланетяне

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21 декабря 2021, 16:25 Источник: logofilka.livejournal.com

У адвоката с собственной практикой есть сын-студент. Когда в марте началось закрытие всего на карантин, студента отправили на дистанционное обучение. Плюс, временная подработка в пиццерии для него закрылась. И тогда папа-адвокат предложил сыну временно вернуться в родительский дом, чтобы не платить за жилье в другом штате, и в свободное время поработать клерком в родительском офисе.

Студент переехал в Аризону к родителям, занял в их доме гостевую пристройку с отдельным входом и кухней, и начал работать клерком у папы в офисе на зарплату, совершенно соответствующую для такой позиции в наших краях. Работа непыльная - копировать бумаги, подшивать документы, что-то перепечатать, позвонить в присутственное место. Короче, обычная административная должность. С учетом того, что за жилье и еду студенту, проживающему в родительском доме, платить не надо, получались приятные карманные деньги.

В сентябре университет открылся для очного посещения, и студент попрощался с папой-работодателем, освободил жилое помещение, и отбыл в соседний штат на учебу.

Месяц спустя папе-работодателю пришло "письмо счастья" из Департамента трудоустройства и занятости...

Казенная бумага уведомляла работодателя, что его бывший работник подал заявление на получение пособия по утрате дохода, поскольку потерял работу в результате действий неправомерно уволившего его работодателя...

То есть, сынуля потенциально выставил папашу на штраф за нарушение практики трудоустройства и поднял ему процентную ставку налога, который работодатель отчисляет как страховку в федеральный бюджет и бюджет штата на случай вынужденных сокращений.

Но интересен в этой истории даже не финансовый аспект проблемы...

Когда папа позвонил сынуле с вопросом: "Я тебя что, чем-то обидел? Не доплатил? Предоставил неудобную комнату в доме?", сын вообще не врубился в суть претензий. Он вообще не знал, что за пособие по утрате трудоустройства финансовую ответственность несет бывший работодатель.

Здоровый лоб, выросший в американских реалиях победившего капитализма, был уверен, что в этой стране государство спасает человека при любых социальных катаклизмах и раздает желающим деньги в качестве безвозмездной материальной помощи.

Он искренне думал, что у государства можно просто попросить денег, и будет дадено, а за чей счет банкет, ему даже не пришло в голову поинтересоваться. И это, на минуточку, без пяти минут бакалавр с университетским образованием.

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