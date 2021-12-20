Обвал национальной валюты Турции продолжается

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20 декабря 2021, 18:58 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Турецкая лира в первые часы торгов 20 декабря пребывает на уровне 16,75 за доллар США, что лишь на несколько пунктов ниже исторического минимума 17 за доллар, к которому она вплотную приблизилась ещë в минувшую пятницу. Это означает, что только в 2021 году лира упала более чем на 120%.

Где остановится турецкая лира...

В субботу, 18 декабря, глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган отметился новыми заявлениями относительно его нынешнего курса на снижение Центральным банком страны ключевой процентной ставки, что провоцирует рост инфляции и стремительное обесценивание лиры. Эрдоган утверждал, что ранее он снизил инфляцию в Турции до годовых 4%, и пообещал сделать это снова.

«Новая модель (денежно-кредитной) политики», основанная на низких процентных ставках, является частью «войны за экономическую независимость», которая, по его словам, успешно продолжается.

«Рано или поздно, так же, как мы снизили инфляцию до 4%, мы снова еë снизим. Мы заставим еë снова упасть. Дай бог, скоро начнëтся снижение инфляции», — сказал президент страны.

Инфляция в Турции уменьшилась примерно до 4% в 2011 году, а затем начала неуклонно расти с 2017 года. В прошлом месяце она подскочила до 21,3% в годовом измерении.

На прошлой неделе Эрдоган объявил о повышении минимальной заработной платы на 50%, что, как ожидается, приведëт к повышению общей инфляции потребительских цен на 3,5−10 процентных пунктов.

Только в течение торговой сессии на Стамбульской фондовой бирже 17 декабря, на следующий день после того, как турецкий финрегулятор в очередной раз принял решение снизить ключевую учëтную ставку ещë на 100 базисных пунктов. Лира, которую западные комментаторы стали называть «никчëмной», потеряла по отношению к доллару 7%.

Краху турецкой лиры не видно конца - констатируют аналитики валютного рынка

С учетом того, что лиру обваливает сам Эрдоган, остановка произойдет тогда, когда Турция выровняет торговый баланс и выйдет в плюс. Ценой за это и будет обвал лиры до аномальных значений и долгосрочные социально-экономические последствия, которые могут перерасти в электоральные, уже на ближайших выборах.

Тем не менее, Эрдоган вчера ясно дал понять, что намерен довести свою экономическую авантюру до конца. Падение лиры продолжается. Особенно умилило оправдание происходящего - "Политика снижения процентных ставок продолжится, потому что этого требует ислам". Вот так теперь называется проблема выравнивания отрицательного торгового баланса.

В правительстве Турции все происходящее называют "войной за экономическую независимость"

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