Как переустроить административно-территориальное деление

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20 декабря 2021, 14:24 Источник: www.ng.ru/blogs/zhest

Очередная инициатива неуемных законотворцев Клишаса и Крашенинникова, на сей раз по упразднению сельских и городских поселений, по сути – признание катастрофического кадрового кризиса в стране и полнейшего нежелания граждан участвовать в местном самоуправлении.

Это в столицах за мэрские и депутатские кресла сражаются насмерть. В небольших населенных пунктах людей во власть приходится затаскивать силком. С «сизифовым камнем» главнокомандующего уездной администрацией все понятно. За невеликие деньги ты становишься виноват во всех последствиях многолетней постсоветской бесхозяйственности.

Тебя презирают жители от одного конца улицы до другого, а ещё нещадно штрафует прокуратура за неисполнение обязанностей, на исполнение которых никогда нет денег. Типа реставрации руин, по привычке именуемых школой и фельдшерским пунктом, замены водопровода, проложенного ещё во времена египетских оросительных каналов группами пленных язычников и т.п.

Ещё меньше мотивации у людей избраться в деревенский парламент. Там даже и оклад не платят. А повозмущаться на животрепещущие темы отсутствия тех же самых асфальта, воды, канализации, врачей и учителей, сельская публика вполне может без протокола. Просто облокотившись на соседский забор.

Помните костромскую техничку, случайно победившую на выборах главы Повалихинского сельского поселения? Она, к слову, до сих пор работает мэром и даже на днях получила транш в 150 тысяч рублей по программе «Народный бюджет» на оборудование контейнерной площадки.

Так вот, выставить свою кандидатуру на выборы Марину Удгодскую уговорил тогдашний глава, которому она мыла кабинет. С него же «создать конкуренцию» требовали законодательство и вышестоящее руководство. А до этого Удгодская несколько лет совмещала пост уборщицы с креслом депутата сельсовета от ЕР. Одним словом, если в городах чиновников принуждают принуждать жителей ко всяческим голосованиям, то в деревнях жителей по-соседски по-родственному просят куда-нибудь избраться, дабы соблюсти муниципальный Устав.

Смею предложить, что больше всего инициативе Клишаса и Крашенинникова не рады руководители городских и муниципальных округов, которым придётся поглотить сельские поселения, т.е. заполучить дополнительный «геморрой» без прилагающихся к нему финансов. Соответственно, придётся делить тот же бюджетный «апельсин» только на большее число ртов.

Анализируя опыт уже состоявшихся слияний можно прогнозировать не самый рациональный подход к переустройству административно-территориального деления...

Например, это сделано в северо-западном направлении от МКАДа, где Химки разрываются Молжаниновским районом столицы, затем возникают кусочки Солнечногорска, потом опять Химок, затем снова Москвы и опять Солнечногорска. В итоге у тебя прямо через дорогу один город, но ты юридически относишься к тому, что за 40 километров.

Впрочем, есть в этом и какой-то извращенный чиновничий кайф – можно годами управлять территориями обитания тысяч граждан с минимальным риском встретить их у себя на личном приёме.

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