Москва предложила США обессмыслить НАТО

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17 декабря 2021, 16:55 Источник: russkiy-malchik.livejournal.com

Предложения России в адрес США и НАТО по взаимной безопасности, озвученные МИД в виде проектов соглашений — это чрезвычайно сильная позиция для переговоров. Детали ещё предстоит изучать, но отдельные тезисы звучат практически как ультиматум...

В частности, Москва предлагает натовцам убраться с территории бывшего СССР...

На дипломатическом языке это звучит так:

«Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии»;

«Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины»

Надо ли говорить, что это означает лишение силовой поддержки Запада антирусским режимам в СНГ и будет воспринято этими марионеточными режимами как «зрада».

Ещё важный момент

Обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга. По сути, это восстановление ДРСМД, который был разорван американцами с целью разместить такие ракеты в Европе.

Дальше больше...

Россия предлагает НАТО вовсе не размещать «дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы)». Рябков пояснил, что надо убрать военные объекты НАТО, установленные после 1997 года.

Плюс обязательство между Россией и США «не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое»...

То есть фактически Москва предлагает англосаксам прекратить милитаризацию территорий возле наших границ. Рябков только что добавил формулировку «незамедлительно прекратить эскалацию и военное освоение территории Украины».

Но главное даже не в этом, а в том, что «Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников».

Таким образом, по сути, заключение таких соглашений обессмысливает НАТО, на содержательном уровне его разрушает. Потому что если НАТО не против России, то против кого? Тогда НАТО идёт на пенсию и расформировывается.

Конечно, трудно представить, чтобы США пошли на такие соглашения. Но то, что Москва инициативно выдвинула свои условия в таком виде — это замечательно. Такое поведение достойно России, такой тон только и понимает Запад. Это уже МИД не озабоченный, а вводящий в озабоченность «партнёров».

Кстати, показательно, что о наших проектах заявил не Лавров, а Рябков...

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