После слов Путина цена на газ падает, после заявлений европейцев растет

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15 декабря 2021, 13:15 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1525 долларов. Для сравнения: в начале года газ торговался на TTF на уровне $200, в июне $350-450, в ноябре в среднем по $945, а в начале декабря – по $1153 за тыс. куб.

Молодец новоиспечённая глава МИД Германии Анналена Бербок, которая рассказала о затруднениях в сертификации СП-2! После успокоительных слов Путина цена на газ падает, после заявлений европейцев растет. А вы боялись зелёных! Зелёные наоборот, делают всё, чтобы наполнить российский бюджет! Рост цен происходит на фоне планов немецких властей вывести из эксплуатации в декабре 3 атомных реактора и 11 угольных ТЭС, несмотря на энергокризис. Такое упорство вызывает восторг у зеленых и опасения у аналитиков...

«Северный поток - 2» пошёл на третий круг самоокупаемости!

Но есть в Германии и вредители - партия СДПГ, выигравшая недавние выборы, и лично канцлер Олаф Шольц, являются активными сторонниками «Северного потока — 2».

Кроме выступления немки, ситуацию усугубило снижение ветрогенерации в ЕС. Так, в понедельник вклад нестабильной "зелёной" ветровой генерации в выработку электроэнергии Европы составил лишь 10,1% при среднем значении 15,6% на прошлой неделе. Сыграли свою роль низкие запасы газа в Европе и подорожание топлива в Азии. Запасы газа в европейских хранилищах находятся на отметке 62,41% от максимальной вместимости, в то время как последние 5 лет среднее значение на этот период составляло около 80%.

Напомню, формирование цены на газ в трубе благодаря Польше (и решению самого европейского суда в мире, куда Польша пожаловалась) рассчитываются по формуле, цена на нефть 20% = цена спота 80%. Пусть даже и с лагом в полгода.

Биржевые котировки на Украинской энергетической бирже (УЭБ) на 1 декабря уже достигли 36 195 грн (98450 руб.) за тысячу кубов (с НДС). Средняя цена по предоплате еще выше. После вчерашнего роста в Европе, на Украине стоимость газа для промышленных потребителей тоже вырастет. Это напрямую влияет на себестоимость товаров и услуг в стране.

Из-за дорого газа в Украине уже растут цены на продукты...

В первую очередь, это касается хлебобулочных изделий (газ нужен для сушки зерна), курятины и яиц (фермам нужен обогрев), тепличных овощей (газ используется для поддержания температуры в теплицах).

К слову, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляют 15,2 млрд. куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Из этого количества около 5 млрд. кубометров - это неизвлекаемый из хранилищ газ...

Чем ближе цифра этого остатка, тем меньше технических возможностей по извлечению газа из хранилищ...

Это может сыграть злую шутку с потребителями на Украине в случае морозов в конце зимы. С 2 октября по 12 декабря запасы газа в подземных хранилищах снизились на 18,5% (на 3,46 млрд куб. м).

В прошлом году на 13 декабря в ПХГ Украины хранилось более 25 млрд. кубометров газа, а в 2019 на эту дату более 20 млрд. кубов. В то же время газа Украине понадобится точно больше, чем в прошлом отопительном сезоне. Кабинет министров Украины готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах, и проблем с импортом электроэнергии из Беларуси, пишет интернет-издание "Экономическая правда".

П.С.

Сдаётся, что МВФ уже достали эти "совковские пережитки", где граждане Украины оплачивали российский газ по ценам в 4 раза ниже рыночных. Непорядок. Для новых траншей порекомендуют «декоммунизировать» и эти пережитки.

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