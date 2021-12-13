Амбиции «Зелёного портфеля» в кабмине Германии

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13 декабря 2021, 18:49 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что не считает возможным одобрение газопровода "Северный поток — 2" в нынешних условиях, так как он должен соответствовать европейскому энергетического законодательству.

Анналена Бербок – наш человек! Разложу по пунктам это её заявление...

1. Речь идет о текущем состоянии газопровода. Сейчас продолжается планомерная сертификация немецкой дочки СП-2. После одобрения не будет проблем с запуском и еврозаконодательством.

2."Газпром" уже отбил те деньги, которые потратил на СП-2. Ему в данный момент всё-равно, насколько Европа затянет запуск проекта. Нравится европейцам газ по 1000-1500 долларов покупать - Россия не против. Нравится переплачивать, переплачивайте дальше. Конкретно на сегодня 1250 долларов за куб.

Цена поставляемого россией газа формируется с лагом в 6 месяцев, значит сейчас это идёт по ценам июня 2021 г., тогда она в среднем составляла 400 долларов за тысячу кубометров. Ещё месяца два, в самый пик спроса стоимость российского газа в трубах составила 700-800, а ещё месяца через два и 1000. Газпрому можно и добывать меньше, а зарабатывать при этом в 5 раз больше!

3. Меркель в свое время сказала, что не может отказаться от СП-2. У Германии нет таких денег, чтобы выплатить неустойку европейским фирмам, вложившим больше 10 миллиардов евро. И тут даже не в инвестициях основной цимус. Если "зелёная" фрау-министр решила окончательно угробить промышленность Германии в угоду США из-за высоких цен на энергоносители и, соответственно снижения конкурентноспособности немецких производителей, что тут можно сделать? Промышленники придут за компенсациями к правительству, тогда они задумаются. Москве главное тут не мешать. Свой профит, благодаря потоку, она уже получает. Даже не запустив его.

В Европе странные люди: "СП-2 мы одобрить не хотим, а вы всё равно качайте нам газ побольше, да подешевле. Иначе мы всё это будем называть шантажом". Болгария в своё время отказалась от трубы из-за «евроценностей», теперь осознала ошибку, да поздно...

P.S.

Новое правительство Германии напоминает Змея Горыныча. Голов три, каждая занята чем-то своим, и левая голова не знает, что болтает правая. Но новый канцлер нацелен на добрые взаимоотношения с Россией и уже заявил, что Германии очень нужен проект СП-2. И не "отдельным портфелям в составе коалиции" сюда вмешиваться...

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