Турция форсирует создание «отечественного» истребителя TF-X

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9 декабря 2021, 17:16 Источник: bmpd.livejournal.com

Американское издание "Defense News" опубликовало материал, в котором говорится, что хотя Турция и выбрала для своего перспективного истребителя TF-X двигатель американского производства, его страна намерена сотрудничать с Россией в локализации производства авиа-компонентов.

4 декабря 2021 года глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что в программе «TF-X» первоначально будет использоваться двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) с форсажной камерой F110, производимый дочерней компанией GE Aviation корпорации General Electric.

Бесфорсажный ТРДД F118 той же корпорации уже производится в Турции по лицензии компанией Tusaş Engine Industries (TEI). Последняя контролируется государством и расположена в городе Эскишехире. Правда, до конца непонятно о чем речь, поскольку какие-либо сведения о сборке в Турции двигателя F118 отсутствуют...

По словам Демира, следующий этап программы TF-X будет включать создание различных модификаций базовой версии, конструкторскую разработку, доработку по результатам испытаний и постановку на производство предприятиями национальной оборонной промышленности.

«Мы проведем с Россией переговоры на предмет тех компонентов, которые мы намерены производить своими силами»,- добавил он,- с закупкой двигателя F110 у нас нет никаких проблем».

Тем не менее специалисты утверждают, что Конгресс США не одобрит поставки двигателей в Турцию

Турецкая государственная авиапромышленная корпорация Turkish Aerospace Industries - TAI, аффилированная по структуре собственников с TEI, проектирует, разрабатывает и строит перспективный истребитель TF-X. Источник в TAI, которого "Defense News" интервьюировал на условиях анонимности, заявил, что «Россия располагает необходимыми технологиями и производственной инфраструктурой для создания истребителя пятого поколения. Сотрудничество намечается по линии бортового радиоэлектронного оборудования, силовой установки, бортовых средств освещения обстановки, катапультного кресла и систем передачи данных».

В июле 2019 года США исключили Турцию из национальной программы единого многоцелевого истребителя F-35 в ответ на решение Анкары приобрести и развернуть проссийскую систему противоракетной обороны С-400.

С тех пор Турция и ускорила темп реализации программы TF-X

Правительство выделило дополнительные средства в эквиваленте $1,3 млрд на первый этап программы. В общей сложности в рамках программы TF-X занято 6 тысяч инженерно-технических работников. TAI также заявила, что вскоре построит первый ангар для опытных машин и вторую по качеству в Европе аэродинамическую трубу.

Турция намерена провести церемонию выкатки первого образца TF-X уже в 2023 году, а в 2025 и выполнить первый полет

Недавно Турция также приняла решение о закупке в США 40 истребителей Lockheed Martin F-16 модификации Block 70.

На фото: Проектное изображение перспективного истребителя TF-X турецкой корпорации TAI

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