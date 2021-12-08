Россию не относят к постмодернистам прогрессивной глобальной политики

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8 декабря 2021, 13:30 Источник: www.ng.ru/blogs/pasternak

Фильм британского режиссёра, сэра Кэрола Рида (C. Reed) "Наш человек в Гаване" (1959), снятый по одноимённому роману мирового классика Грэма Грина (H. Gr. Greene), сегодня становится не просто отображением геополитических интриг, но прекрасной рефлексией об абсолютном романтизме "вечной эпохи" (the Cold War era — эпоха холодной войны).

"Наш человек в Гаване" – это ведь давно уже не только про модернизм глобальной дипломатии, хитросплетения и интриги спецагентов, международную и внешнюю политику XX-столетия. Хотя, конечно, прекрасный Рид (и не менее профессиональный Грин) совершенно чудесно передал пафосную, неповторимую атмосферу романтизма 1950-1960-х гг.

Ну, невозможно же не замечать, что нынешняя геополитическая карта мира весьма изменилась и постепенно обретает всё более характерные черты бархатной, непривычной и заманчивой эпохи постмодернистской этики.

Сейчас к постмодернистам прогрессивной глобальной политики и экономики относят США, Китай, Евросоюз (ЕС), Великобританию и, возможно, Японию или даже Индию. Как это ни странно, в списке нет России. Мы, к сожалению, всё дальше и дальше от реальной международной политики, всё дальше от крупнейших мировых экономик (непременно по нашей собственной же вине, без сомнений).

Но вот ещё одно грустное наблюдение

Сегодня мы почти не встретим в мировой политике личностей масштаба Рейгана, Кеннеди, Черчилля, Брандта или Тэтчер. И уход Меркель в этом смысле - ведь тоже своеобразный рубикон.

Профессиональные политики делают свои страны успешными - непрофессиональные ведут мир к краху

Нынешнее их соотношение явно в пользу последних, к глубокой печали. Именно поэтому сытые, мирные и глобалистские 2000-2010-е гг. теперь уже предстают столь же романтичными, как и, например, 1960-е при Кеннеди.

Впрочем, и фильм, и книга "Наш человек в Гаване" – это всё-таки своеобразная, но романтика, при этом абсолютно точно чувствуется некоторая тонкость британского комедийного жанра. Рефлексия зрителя о профессионализме англосаксонской внешней политики времён Холодной войны ничуть не менее важна для понимания эстетизма того периода, нежели совершенно сухой, совковый анализ "загнивания Запада".

В этом идеализм либерального плюрализма

При всех разногласиях главных антагонистов - США и СССР - нельзя не признать, что капитализм победил абсолютно справедливо и закономерно, выставив посмешищем нежизнеспособный социализм-коммунизм. Но "Наш человек в Гаване" – это даже не столько про Холодную войну, сколько о маленьком человеке, оказавшемся в вихре глобальной политической стратегии. Невероятно важный и актуальный ракурс!

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