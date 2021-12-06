Создание на левом берегу Днепра «альтернативы бандеровской Украине»

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6 декабря 2021, 17:04 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

На Украине рассматривают девять разных вариантов действий России в ходе вероятного будущего «военного вторжения». В Киеве полагают, что возможным его итогом может стать разделение страны по руслу Днепра.

Об этом на YouTube-канале известного видеоблогера Марка Фейгина поведал советник офиса президента Украины Алексей Арестович...

По его словам, программой «супермаксимум» для Москвы является создание на левом берегу Днепра альтернативного бандеровской Украине государства, в которое войдут и республики Донбасса.

Арестович также поведал, что в Кремле имеются планы и поскромнее, которые предполагается реализовывать в зависимости от развития ситуации.

Например, имеется программа, которая предполагает организацию политического кризиса и смену власти в Киеве. Существует и «программа-минимум», в рамках которой планируется «захват критических объектов инфраструктуры: Запорожской АЭС, Новокаховки, ещё парочки, возможно, Харькова».

«И совсем маленькая программа — это просто серьезное обострение в зоне ООС и попытка создать "новые Дебальцево или Иловайск", захватив конкретный маленький населенный пункт, создать небольшой там котел... Опять же выставив условия в Минске. Все четыре варианта на столе, все четыре могут произойти. Мы готовы к девяти вариантам, в том числе — мелкие пограничные провокации и так далее, и так далее», — заключил советник с Банковой.

Ранее Алексей Арестович известного украинского медийного провокатора Юрия Бутусова с убитым журналистом Георгием Гонгадзе и предрек ему роль «сакральной жертвы»...

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