Солнечный ветер может являться одним из источников воды

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3 декабря 2021, 14:41 Источник: kiri2ll.livejournal.com

Команда австралийских ученых, возможно, сумела разгадать давнюю загадку, связанную с происхождением воды на Земле. Они пришли к выводу, что одним из её основных источников является наше Солнце.

По сравнению с другими каменными планетами Солнечной системы, на Земле очень много воды. Свыше 70% ее поверхности покрыто океанами. Кроме того, считается, что в земной мантии также находятся огромные запасы H2O. Благодаря столь богатой гидросфере, на нашей планете сумела возникнуть жизнь.

Неудивительно, что вопрос о происхождении земной воды является предметом давних научных дискуссий. Согласно существующей теории, она была занесена на Землю на поздних этапах ее формировании астероидами класса S. Однако результаты изотопного анализа показали, что содержащаяся в их составе вода имеет отличия от земной. А значит, в Солнечной системе должен был существовать ещё один крупный «поставщик» воды.

В ходе своего исследования, австралийские ученые пришли к выводу, что источником неучтенной воды на Земле является Солнце. А точнее говоря, солнечный ветер, в основном состоящий из ионов водорода. Он способен формировать воду при взаимодействии с крохотными частицами пыли. В дальнейшем эта более «легкая» (с точки зрения изотопного состава) вода, дополнила ее запасы на нашей планете.

Ученые пришли к такому выводу в результате анализа крохотных частиц вещества Итокавы (25143 Itokawa). Это околоземный астероид S-класса, который в 2005 году навестил японский зонд «Хаябуса». Он взял пробу малого тела и затем вернул ее на Землю. Последующее исследование показало, что каждый кубометр породы верхнего слоя Итокавы в среднем содержит около 20 литров воды.

По словам исследователей, открытие важно не только с точки зрения понимания эволюции Земли. Подобные процессы образования воды в поверхностном слое должны были происходить и на других безатмосферных телах Солнечной системы. А это значит, что будущие покорители космоса смогут добывать её и использовать для своих нужд.

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