Специалисты «Иркута» смогли решить задачу импортозамещения

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2 декабря 2021, 15:11 Источник: bmpd.livejournal.com

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщило, что ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершила постройку первого пассажирского самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства.

29 ноября 2021 года самолет переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету.

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла МС-21 началось после введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года.

«Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Специалисты «Иркута» в максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке серийных самолетов с российским крылом. Сборка первого лайнера - большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и ещё одна победа над санкциями», - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% - рекордный показатель для среднемагистральных самолетов

Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Первый самолет МС-21-300 оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney PW1400G-JM (PW1428G). Предположительно, это самолет с серийным номером 21013/МС.0013, который станет шестым летным экземпляром МС-21, и в дальнейшем должен стать первым самолетом, который в III квартале 2022 года планируется передать стартовому заказчику в лице авиакомпании «Россия».

Первый заместитель генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» и по совместительству генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский заявил, что до конца 2021 года самолет МС-21-300 должен получить российский сертификат типа. Но эту процедуру пройдет машина с импортными двигателями и импортными композитами. До конца I квартала 2022 года планируется «получить к нему главное изменение, что позволит использовать уже российские материалы. Поставка первых экземпляров МС-21-300 для авиакомпании «Россия» намечена на III квартал 2022 года. Самолёты будут комплектоваться двигателями PW1400G-JM и уже российским композитным крылом.

Первые поставки МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 намечены на 2024 год, сертифицировать этот тип планируется до конца 2022 года

На фото: Иркутск, 29.11.2021. Выкатка из цеха окончательной сборки первого МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства.

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