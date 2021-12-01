Чтобы на российских дорогах наступила эра законопослушания...

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1 декабря 2021, 18:02 Источник: olegmakarenko.ru

В России собрались реализовать идею приложения, которое позволит гражданам самостоятельно фиксировать нарушения ПДД на свои устройства и тем самым выписывать нарушителям штрафы. Если реализация не подкачает, то на российских дорогах настанет эра вежливости и законопослушания...

14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить в России возможность штрафовать водителей за нарушения правил дорожного движения на основе фото- и видеозаписей, получаемых при помощи специального мобильного приложения.

Поручение президента должны исполнить до 1 июня 2022 года, а значит, уже будущим летом российским автомобилистам придётся быть внимательнее на дорогах из-за шанса получить штраф от любого прохожего с телефоном.

Естественно, уже вовсю звучат предложения о монетизации такого приложения. Чтобы часть штрафа шла в карман тем, кто этот штраф выписал: всё-таки, общественно-полезная работа должна оплачиваться.

Как минимум, следует сделать так, чтобы основная часть штрафов перенаправлялась в бюджет того населённого пункта, в котором было совершено нарушение. Чтобы потом из этих денег, например, ремонтировать дороги в том же населённом пункте.

У граждан, включая автолюбителей, будет стимул следить за порядком

Также звучат просьбы расширить действие этого приложения и на другие сферы. Например, на нарушение правил парковки. В некоторых западных странах жители имеют возможность зафиксировать неправильную парковку во дворе, при этом штраф пойдёт в общедомовой бюджет.

Предлагать людям деньги за доносы — плохая идея

Это многократно доказано историей, в том числе и российской... Собственно, опыт показывает, что при наличии удобного приложения очень многие будут исполнять свой гражданский долг абсолютно бесплатно. К примеру, градус ненависти к «обочечникам» в народе так высок, что некоторые даже сами охотно приплатят за возможность подвести лезущего без очереди водителя под серьёзный штраф.

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