Пять отличий американских магазинов от российских

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29 ноября 2021, 14:53 Источник: masterok.livejournal.com

Казалось бы, продуктовые магазины во всех уголках планеты выполняют идентичную функцию - реализацию продовольствия. Однако на самом деле свои характерные черты работы супермаркетов можно найти в каждой стране. Есть такие черты и в Соединённых Штатах...

1. Тележка-транспорт

Эти необычные тележки появились несколько лет назад и первоначально предназначались для использования гражданами с ограниченными возможностями, чтобы они не испытывали неудобств во время посещения супермаркета. Однако торговые точки зачастую покупали достаточное количество таких «корзинок» на колёсах, чтобы ими пользовались не только те, для кого они были первоначально созданы, но и другие покупатели, которым, к примеру, было тяжело долго бродить между стеллажами из-за лишнего веса или других проблем со здоровьем. А руководство супермаркетов и не против, ведь обладая такими удобствами, клиенты задерживаются в торговом зале и могут купить больше, чем собирались.

2. Ценники

Если в отечественном магазине стоимость товара на ценнике не будет совпадать с той, которая отобразится в чеке, это может стать поводом для разбирательств как попытка ввести в заблуждение покупателя. А вот в Америке такая ситуация является нормой, а всё потому, что в торговом зале рядом с продуктом будет показана цена без начисляемого «налога на продажу». То есть, итоговая сумма покупки в любом случае будет больше, сумма цифр с ценников. Причём размер этого налога не одинаков по всем США: в зависимости от региона этот процент будет варьироваться.

Исключение из этой практики составляют некоторые напитки и готовые блюда на манер кулинарии в наших магазинах - в их ценниках указывается стоимость с посчитанным налогом.

3. Аппарат для размена монет

Частенько в наших супермаркетах можно увидеть картину: один из покупателей приносит целые пакеты с мелочью и разменивают её у кассиров. Последние этому только рады, ведь нередко у них заканчиваются монеты или мелкие купюры, чтобы давать сдачу. В Америке к этой практике подошли иначе: так в магазинах устанавливают специальные аппараты, которые разменивают мелочь на бумажные купюры. Особенно этот гаджет популярен у владельцев копилок, которым хватает вдохновения и терпения месяцами собирать монетки в одном месте.

Интересный факт: уже несколько лет эксперименты по внедрению подобных технологий можно наблюдать и в отечественных торговых точках, однако повсеместного распространения эта практика пока не получила.

4. Туалеты в каждом магазине

На отечественных просторах совершенно логичным считается наличие нескольких туалетных кабинок в крупных торговых точках по типу гипермаркетов, где ежедневный поток людей исчисляется десятками тысяч человек. А вот в небольших магазинах их практически никогда нет - только для персонала. В Америке такого разделения не существует: даже в самых небольших маркетах туалеты для покупателей устанавливаются. Причём уже не один год продолжает набирать обороты тенденция устанавливать не два, а три вида кабинок: для мужчин, для женщин и для граждан, которые ещё не определились с полом.

5. Большие упаковки

В американских магазинах можно увидеть преобладание оптовой продажи над розничной, причём вне зависимости от размеров самой торговой точки. Соусы продаются литрами, напитки в жестяных банках, а мороженое в больших ведёрках. Такая практика распространена потому, что это удовлетворяет традиции процесса совершения покупок американцами. Всё дело в том, что они не очень любят заморачиваться готовкой и предпочитают покупать полуфабрикаты либо же приготовить за один раз столько, чтобы надолго хватало. Поэтому они предпочитают не ходить в магазин раз в пару дней, а закупить побольше за раз, что делать при наличии упаковок для оптовой реализации куда удобнее.

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