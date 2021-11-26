Где будет зимовать Молдавия, не избрав Додона

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26 ноября 2021, 13:37 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Простое население, видя спотовые цены на газ и тарифы, отчетливо понимает, что зиму в Молдавии пережить будет непросто. Они грузятся семьями в микроавтобусы и двигают в Германию. Там заявляются беженцами. И вот тут начинается самое интересное.

Службы Германии проверяют основания для признания беженцем 6-12 месяцев. Если основания не подтверждаются - билет в зубы и на Родину, с запретом на въезд.

Но всё это время ты:

1. Получаешь пособие. На взрослого 400 евро, на ребенка 100 евро. В итоге молдавская семья с двумя детьми получает немыслимые у них дома 1000 евро в месяц.

2. Бесплатное социальное жилье.

3. Талоны на питание.

Это еще не все...

Прожив так 5-7 месяцев, не дожидаясь окончания расследования, ты можешь признаться в том, что беженец ты липовый и ... билет на Родину, но без запрета на въезд. Деньги в Германии молдавские семьи не тратят вообще и возвращаются с накопленным домой.

В общем, теперь вы знаете, где будет зимовать вся Молдавия

Собственно, чтобы избежать терминальных сценариев, молдавский парламент вчера утвердил выделение средств "Молдавгазу" на погашение долга "Газпрому". Правительство Молдавии сегодня подмахнуло перевод средств "Молдавгазу" и до конца дня молдаване должны закрыть задолженность "Газпрому".

Проблема в том, что это временное решение проблемы...

К концу декабря у "Молдавгаза" денег на счетах явно больше не станет, а значит весьма вероятно, может последовать 2-я серия сериала "Где бы взять денег на газ", с целевым выделением государственных средств на покрытие долга по "выгодному контракту". Примечательно, что никто из "европейских благодетелей" почему то не поспешил решать молдавские проблемы с газом.

Пока же Молдавия довольствуется "выгодным" контрактом с оплатой в 450 долларов за 1000 кубометров газа, Сербия вчера продлила на 6 месяцев соглашение с "Газпромом" на поставку газа по цене 270 долларов за 1000 кубов. Вучич вчера был довольный и рассказывал, что Сербия получила невероятную цену.

Такой себе бонус за лояльность (саботаж санкционного режима, голосования в поддержку РФ в ООН и т.д. и т.п.). Впрочем, на фоне цены в 127 долларов за 1000 кубов у Лукашенко, это еще и не самая большая скидка.

Если бы у власти в Молдавии остался бы Додон, то и Молдавия получала бы газ по 250-300 долларов за 1000 кубометров. Ну а за Санду надо платить.

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