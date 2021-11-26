«Стратегическое сооружение» в Керченском проливе

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26 ноября 2021, 12:37 Источник: masterok.livejournal.com

Наверняка вы встречали в интернете бурное обсуждение "технической отсталости" России, где среди прочих аргументов приводится пример строительства Крымского моста. Мол, китайцы строят огромные мосты практически на глазах, благодаря передовой мостоукладочной технике, а наши два с половиной года возились в Керченском проливе...

К сожалению, многие путают обычный транспортный мост со стратегическим сооружением...

Про систему охраны Крымского моста много рассказано в СМИ. Тут действительно все держится под контролем начиная с космоса и заканчивая дном Керченского пролива. Контролируют даже активность тектонических плит. В 2018 году два артиллерийских катера ВМФ Украины попытались устроить провокацию, но даже приблизиться к мосту не смогли.

С военными все понятно, но гораздо интереснее конструкторские решения безопасности Крымского моста. Самыми большими элементами моста являются центральные пролеты над фарватером. Соответственно, в первую очередь нужно огородить их от возможных действий неприятелей.

Длина арок 227 метров и весит конструкция 5,5 тысяч тонн

Опоры центральной арки имеют очень мощное свайное основание: 110 свай толщиной 1,5 метра заполненных армированным бетоном. В добавок сваи расположены под углом и по сути образуют конус - самую прочную фигуру. У конуса нет слабых мест и неважно с какой стороны идет разрушающее воздействие. Подходы к опорам центральной арки дополнительно защищены мощными палами.

Кстати, в интернете повсеместно встречаются смешные статьи украинских СМИ: "Строящийся Керченский мост смещается, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на "результаты космической съемки"... и т.д.

Однако, все элементы опоры создают единую конструкцию с многократным запасом прочности. Любая попытка разрушить опору центрального пролета тараном судна закончится огромной дырой в борту и криками "тонем!".

Почему же фундаменты остальных опор моста не стали делать так же?

Вот тут и раскрываются все преимущества конструктивной хитрости Крымского моста. Можно было конечно собрать из готовых железобетонных элементов. Такая конструкция и дешевле и собирается быстрее.

Но тогда пришлось бы и фундаменты и сами опоры сделать так же с многократным запасом мощности, ибо повреждение любой опоры ведет к разрушению сразу двух пролетов моста. Для диверсантов это идеальная мишень для атаки.

Поэтому конструкторы Крымского моста выбрали цельноарочную технологию или выражаясь научным языком: «неразрезным балочным цельнометаллическим пролетным строением».

Конструкция пролетов моста собиралась и наращивалась со стороны берега, а на опоры попадала сдвигом. При «надвижке», полотно пролета без деформаций доходило до следующей опоры. Конструкция настолько прочна, что спокойно выдерживает свой вес и без опоры на втором конце пролета.

Разрушение любой промежуточной опоры не поведет к разрушению моста- пролеты останутся на местах

У такой цельной конструкции длиной почти два километра есть недостаток: при изменении температуры металл меняет размеры. В жару металл расширяется, а в мороз сжимается. Причем это изменение длины моста очень существенно-почти 1 метр!

Этот недостаток конструкторы обернули в пользу

Полотно моста не крепится жестко к опорам и может спокойно сдвигаться в обе стороны. На языке специалистов это называется "конструкция дышит". Однако степень свободы ограничивают специальные шок-трансмиттеры. «Дышать» конструкции они не мешают, но в случае землетрясения или действия террористов пролеты моментально стягиваются к опорам.

Все эти конструкторские хитрости позволили построить максимально надежный стратегический мост в сейсмоопасной зоне.

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