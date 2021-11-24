В Казани готовится к полету первый Ту-160М новой постройки

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24 ноября 2021, 15:10 Источник: bmpd.livejournal.com

Так говорят на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова о ведущейся буквально день и ночь подготовке первого полета Ту-160М. ПАО «Туполев» поставлена задача поднять в воздух построенный с нуля ракетоносец уже 18 декабря — к 40-летию первого полета «Белого лебедя». В 1981 году самолет также должен был полететь к круглой дате, 75-летию Брежнева, но тогда решили не рисковать...

7 лет на создание ракетоносца — это много или мало?

Во время недавнего визита в Казань главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова управляющий директор «Туполева» Вадим Королев сообщил, что машина находится на окончательной сборке и «задача — до конца этого года поднять. Все силы брошены на него — нет других задач. С финансовыми вопросами приказано не считаться — будет все, что требуется. Некоторые домой уходят ночью».

С апреля 2015 года, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что строительство Ту-160М будет возобновлено, прошло почти 7 лет. Столько же понадобилось на исходный Ту-160 (постановление Совмина СССР о создании стратегического ракетоносца-бомбардировщика было подписано 26 июня 1974 года). Но тогда все делали с нуля, а теперь копируют свершения предков...

Как считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, это много. «В советское время такие вещи делались быстрее. Но надо понимать сегодняшнюю обстановку: нет возможности, как тогда, директивно в кратчайшие сроки сконцентрировать ресурсы — финансы, оборудование, людей».

Для сравнения: «ПАКДА» (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создается уже 15-й год. «Хорошо, что вообще сделали», — считает эксперт российского совета по международным делам Андрей Фролов. В беседе с «БИЗНЕС Online» он напомнил, что ответственный за возобновление производства двигателей (в варианте НК-32-02) концерн «Кузнецов» долгое время вообще занимался только капремонтом и был на грани разорения...

Что касается бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), то один из источников «БИЗНЕС Online» рисует безрадостную картину в отрасли: «Долгое время ехали на советском и раннем постсоветском багаже, на старичках-специалистах. Но сегодня этот фундаментальный задел "сожрали". Профильные институты за редкими исключениями стремительно деградируют, ничего нового в срок даже близко сделать не могут...». Будем надеяться, что БРЭО для Ту-160М относится к тем самым редким исключениям...

В советской кооперации по Ту-160 участвовало 700 предприятий

Всю эту цепочку пришлось восстановить, хотя, конечно, не в прежнем виде. Мегазадача. Но ряд комплектующих воспроизвести не успели — их для поднимающейся в декабре машины возьмут со строевых ракетоносцев. Так уже было, когда в 2018 году доводили до ума хранившийся на заводе с начала 90-х задел Ту-160. А после показа президенту Путину вернули обратно...

Перезапуск Ту-160 изначально увязывался с модернизацией КАЗа

Ее должны были завершить к 2020 году. Этого, несмотря на миллиардные вливания, не произошло. Минпромторг, ОАК, „Туполев“ изначально дали неправильную финансовую оценку модернизации. Строительство сопровождает куча «непонятного народа». Чем занимаются все эти люди, неведомо. Условно говоря, 150 человек сидят на повременке, каждый получает по 100 тысяч, и чем дольше строится, тем дольше будут их получать...

А что сам «Туполев»? За это время там сменились четыре гендиректора (последний уже и не генеральный, а управляющий). Разве это похоже на компанию, ответственную за проект национального масштаба?

А что КАЗ? Коллектив, ставивший на крыло Ту-160, взрослел в работе над Ту-16, Ту-104, Ту-22, Ил-62 — десятки самолетов ежегодно. На чем расти нынешним работникам? На сдаваемых по два в год Ту-214...

Были планы оптимизировать 10% работников, но, как говорит наш источник, и сокращать специально не надо: «Люди увольняются каждый день. Причины? Отсутствие работы, перспектив. Сейчас бегут на КВЗ — там зарплата сборщика-клепальщика доходит до 120 тысяч, хотя это…»

Но все же почему машину непременно надо сдать до 18 декабря?

Наши собеседники предполагают, что это идея не военных, ведь заказчик строительства первого Ту-160М — не Минобороны, а Минпромторг. Данный самолет делают по программе восстановления производства Ту-160.

Скорее всего, руководству страны уже столько наобещано о новом самолете и столько упоминался срок «2021», что отступать попросту некуда. После августовского визита в Казань Шойгу признал восстановление производства Ту-160 свершившимся фактом. Такие авансы надо отрабатывать. А Фролов напоминает, что контракт на новые ракетоносцы называют президентским — его подписывали в присутствии Путина. Особая ответственность. Кстати, поговаривают, что президент РФ приедет на первый полет.

С высокой степенью вероятности можно сказать, что денежный вопрос главенствует и сейчас. «Если до конца года поднять, думаю, очередной этап можно закрыть и, соответственно, получить дальнейшее финансирование», — считает Мураховский.

Словом, в этих условиях казанским авиастроителям показать результат чрезвычайно важно. Да и объявить себя наследниками побед СССР весьма заманчиво.

На фото: Ту-160М2 в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова

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