Европу предупредили о «вторжении ста тысяч русских солдат в начале года»

Если США хочет сделать так, чтобы все поверили, что Россия нападает или напала на Украину, то они это сделают. Мы молчим с видом "а чего эти бредни идиотов комментировать". Так себе стратегия. Так же на Украине многие понимают, что это России не нужно и не выгодно...
Однако на прошлой неделе Bloomberg опубликовал новость, что американская служба разведки предупредила европейских коллег о готовящемся вторжении России в Украину. Там можно прочитать и про «готовящиеся операции» и неафишированный «массовый призыв десятков тысяч резервистов».
Если верить американской разведке, то Россия развернула около 100 батальонных тактических групп, общей численностью в 100 000 солдат, для наступления сразу с трёх сторон (через Крым, Беларусь и непосредственно граница России и Украины) при поддержке авиации.
Характер расположения войск американские разведчики охарактеризовали как «подготовка к захвату обширной территории и удержании ее, с переходом к военной полноценной оккупации».
Также, согласно докладу, Россия проводит самую масштабную кампанию за последние 30 лет по призыву и подготовке резервистов, которую нигде не афиширует. Цель резервистов будет состоять в наступлении «второй волной» для захвата и удержания территорий оказавшихся позади линии прорыва БТГ.
Один из инсайдеров Bloomberg рассказал изданию, что в последнее время Россия развернула массовую пиар-компанию, с целью дискредитировать Украину и показать «нарастающую нестабильность и недовольство внутри страны».
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Дату наступления американцы оценивают как «начало следующего года», но по их мнению окончательного решения о наступлении Путин «скорей всего» еще не сделал.
При этом новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью американскому изданию о том, что Россия наращивает потенциал, увеличивая численность войск и систем вооружения в Крыму, а также размещая такие системы, как комплексы оперативно-тактических баллистических ракет «Искандер» и другие виды оружия в других местах вблизи границы.
«Вся доступная информация указывает на то, что вооруженные силы России постоянно поддерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины»,- заявил в "Military Times" заместитель главы Офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец.
Украинские деятели наверное забыли старую русскую присказку, что если часто кричать "волки", то когда они действительно придут - никто не поверит.
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