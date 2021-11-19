Президент Путин выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ

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19 ноября 2021, 14:42 Источник: taxfree.livejournal.com

Сегодня Путин всё всем рассказал. Особенно тем, кто умеет читать между строк. Он выступал на расширенном заседании коллегии МИД России. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. Он не стал лукавить. Разрядки в отношениях с Западом не бывать, Россия окончательно стала главным и стратегическим союзником Китая.

А это значит, что надеяться не на что, реальные зарплаты в стране продолжат падать, выехать из страны будет все труднее, угроза войны с любым на ваш выбор противником, реальна. Вопрос лишь масштаба.

Судите сами

В последние годы страны Запада стали прислушиваться к озабоченностям и предупреждениям России, у них возникло «известное напряжение», в отличие от времен расширения НАТО, когда мнение Москвы игнорировалось, сказал президент.

Путин считает, что это состояние напряжения на Западе нужно сохранять как можно дольше для обеспечения безопасности России.

"Наши предупреждения последнего времени дают о себе знать, они производят определенный эффект", — сказал президент.

По словам Путина, такое состояние нужно сохранять как можно дольше, «чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт». Обращаясь к главе МИДа Сергею Лаврову, Путин поручил добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении.

Несмотря на все трудности, договариваться с Западом, в том числе о гарантиях безопасности, нужно. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что видит, несмотря на маски, скептические улыбки...

«Россия выдвинула предложение о выработке нового «уравнения безопасности». Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи», — сказал президент. Видимо президент имеет в виду раздел Украины по Днепру...

"Сейчас двусторонние отношения РФ с Китаем достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке.

Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", - сказал Путин.

Делайте выводы господа. Если вы не совсем идиоты. Ведь Путин вам все сказал. Честно. Просто нужно понимать, когда он говорит правду, в которую никто не хочет верить. Зря...

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