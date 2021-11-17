«Испанка» - это первая и пока единственная настоящая пандемия

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17 ноября 2021, 12:52 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

Самой крупной в истории человечества по количеству жертв была эпидемия испанки. Она вспыхнула в 1918 году и закончилась в начале 1920 года. Тогда заболело не менее 550 миллионов или около 30% населения Земли. Счет умерших шёл на десятки миллионов...

Одна из первых вспышек "испанки" была зафиксирована в марте 1918 года в военном лагере Фанстон (Канзас), где 54,000 американских солдат жили в переполненных казармах перед отправкой в Европу.

Чтобы поддержать боевой дух военнослужащих, врачи называли вирусное заболевание "трёхдневной лихорадкой". Как результат, "испанкой" заболели 1,000 солдат США, которые впоследствии заразили ею европейцев во время последних сражений Первой мировой войны.

В большинстве источников по теме испанки эпидемию называют предположительно вирусной. Однако новые исследования показывают, что это могла быть бактериальная пневмония. Но самое главное это заболевание было результатом применения в 1918 году экспериментальной бактериальной вакцины, предназначенной для американских военных.

Несмотря на то, что первые больные появились в начале 1918 года в США, болезнь получил название "испанка"

Причиной этого считают то обстоятельство, что военная цензура участвующих в Первой мировой войне стран не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии.

Нейтральная Испания первой из европейских стран публично объявила о пандемии заболевания в мае—июне 1918 года

Так называемая испанка не была гриппом, болезнь атаковала здоровых людей в самом расцвете сил. Именно бактериальная пневмония поражает здоровых и молодых людей. Грипп же поражает молодых людей с хроническими болезнями и пожилых с ослабленным иммунитетом.

Исследователь этой исторической темы американец Кевин Барри ссылается на доклад Национального института здравоохранения за 2008 год Deaths from Bacterial Pneumonia during 1918–19 Influenza Pandemic, в котором отмечается, что бактериальная пневмония убила как минимум 92,7% по отношению к количеству вскрытий умерших в 1918-1919 годах с диагнозом испанки.

Пневмонию спровоцировали вакцины, которые тогда вкалывали американским военнослужащим

Еще до вступления США в войну американских военнослужащих начали вакцинировать от разных болезней. Препараты разрабатывались в лабораториях Института медицинских исследований, который был создан Джоном Рокфеллером.

С января 1918 года американским военнослужащим стали вводить препарат против бактериального менингита, который производился в Институте, причем исходным “сырьем” были лошади.

Первыми прививку получили солдаты военной базы в Форт-Райли, штат Канзас. Там и был зафиксирован первый летальный исход... Возможно, сходство ранних симптомов бактериального менингита и бактериальной пневмонии с симптомами гриппа является причиной того, что эксперименты с вакцинами в Форт-Райли не рассматривались как потенциальная причина испанского гриппа в течение 100 лет.

В своем исследовании Кевин Барри ссылается на отчет о прививках на базе Форт-Райли, под которым стоит подпись некоего Фредерика Тейлора Гейтса. Именно по настоянию Гейтса этот американский миллиардер принял решение о создании в 1901 году упомянутого Института медицинских исследований, а позднее Фонда Рокфеллера. Приоритетным направлением деятельности Института медицинских исследований и Фонда стало развитие фармацевтической промышленности. В рамках новой фармацевтики одним из приоритетов были препараты для прививок.

История началась в Америке, но продолжилась в Европе. Во время Первой мировой войны Институт медицинских исследований распространял бактериальную сыворотку в Англии, Франции, Бельгии, Италии и других странах.

Бактериальная сыворотка массово применялась и для прививок гражданского населения США. Это было после окончания войны, когда американские военнослужащие стали возвращаться домой.

Власти напугали американского обывателя тем, что солдаты могут заразить их тем, чем сами заразились в европейских окопах...

Однако гигантские масштабы смертности от испанки объясняются не только масштабным применением указанного препарата в США и за его пределами. Проколотые вакциной американские военнослужащие были носителями бактериальной заразы и инфицировали тех, кто не был вакцинирован.

В этой истории трудно пройти мимо удивительного совпадения фамилий двух “героев” вакцинации Фредерика Гейтса и Билла Гейтса. Совпадение фамилий символично. Первого прямо обвиняют в убийстве миллионов человек, а второй пока еще только пытается повторить “подвиг” своего однофамильца...

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