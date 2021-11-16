Сертификация компании-оператора «Северного потока-2» приостановлена

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16 ноября 2021, 17:26 Источник: vg-saveliev.livejournal.com

Речь идет о компании-операторе Nord Stream 2 AG. Федеральное сетевое агентство Германии должно было принять решение о регистрации этой компании как независимой, признать или отказать. И только после этого дать разрешение на пуск газопровода «Северный поток-2».

Если вникать в детали, то сейчас ситуация такая:

- оператор Nord Stream 2 AG базируется в Цуге (Швейцария);

- компания решила не менять свою юридическую форму, не регистрироваться в Германии, а основать там дочернюю фирму;

- германская дочка Nord Stream 2 AG должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Так вот, Федеральное сетевое агентство остановило сертификацию до того момента, "пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании, и Bundesnetzagentur не сможет проверить, является ли документация, повторно представленная дочерней компанией, как новый заявитель, завершенной". В общем, «как закончите создавать дочернюю компанию в Германии, сразу приходите...»

Это что, конец Северного потока-2...

Или его сертификация и запуск переносятся на неопределенный срок? А вот и нет, из сообщения Федерального сетевого агентства это не следует...

"Временно остановила сертификацию" – это значит, приостановила. Срок – четыре месяца до 8 января 2022 года – остается в силе. Окончание сертификации планируется в границах четырехмесячного периода.

"Bundesnetzagentur сможет возобновить свою экспертизу в оставшуюся часть четырехмесячного срока, установленного законом, подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию для заключения, как это предусмотрено законодательством ЕС о внутреннем рынке", - так написано в сообщении.

Но судьба Северного потока-2 остается под вопросом...

Дочку Nord Stream 2 AG могут ведь и не зарегистрировать в качестве независимого оператора немецкого участка. И тогда, возможно, Северный поток-2 даже на 50% работать не сможет.

Как они надоели! Сколько можно мотать этот несчастный "Северный поток-2"? Мы им честное сотрудничество, а они нам? В чем смысл этой политики, все равно ведь запустят...

С другой стороны, цены на газ в Европе опять пошли вверх. Нам это выгодно: чем выше будут цены на бирже, тем выше будут цены по действующим контрактам через 3-6-9 месяцев, когда произойдет ценовая коррекция...

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