Разногласия среди «Слуг народа» превратят Зеленского в «хромую утку»

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10 ноября 2021, 16:10 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Формирование бывшим спикером Верховной Рады Разумковым межфракционного объединения, в которое вошли по большей части «Слуги народа», которые открыто артикулирует расхождение с тем курсом, который проводит Зеленский, обнажило давно назревавший процесс эрозии политической структуры.

Триумф Коломойского и прочих спонсоров «зеленого проекта» оказался не долгим

Изначально было понятно, что огромная толпа непонятных личностей проводилась в список различными олигархами и группами влияния, которые стремились, как обычно, к реализации узкокорыстных интересов. Ввиду этого уже в 2020-м году так называемое «монобольшинство» столкнулось с такой реальностью, когда этого самого большинства де-факто не было. Часть группировок внутри «Слуг народа» плевали на партийную дисциплину и саботировали голосования в Верховной Раде, что вынуждало Зеленского договариваться с тем же Порошенко или Тимошенко.

Была своя группа у Коломойского, у Ахметова, у Пинчука и т.д. В целом, это классическая ситуация для Украины, когда победившая шайка олигархов перераспределяет власть и собственность в свою пользу...

Соответственно, проигравшая олигархическая группировка изыскивает возможность для реванша, как тот же Коломойский, который проиграл в 2015-м году Порошенко, но выиграл у него же в 2019-м с помощью «зеленого проекта»...

Различные олигархические группировки вовсю раскручивают популистскую донбасскую тематику, дабы сколотить новые синтетические проекты, которые будут рассказывать о том, как они «покончат с войной так, как это не удалось Зеленскому» или «будут вести войну так, как ее не смог вести Зеленский».

С другой стороны, все прекрасно видят, что в Вашингтоне нет особого доверия к Зеленскому (из-за его связей с Коломойским). Тут мы видим и хамское отношение к попыткам Зеленского встретиться с Байденом, и предложение Зеленскому заткнуться по поводу «Северного потока – 2», и обвинения, выдвигаемые против Коломойского, и, наконец, недавнюю публикацию структурами Сороса офшорного компромата на Зеленского.

Данный фактор в условиях Украины куда как более значим, нежели неспособность устанавливать мир на Донбассе. Холодное отношение к Зеленскому со стороны США воспринимается как признак слабости его позиций. Это позволяет различным олигархическим группам полагать, что Вашингтон не будет против, если в кадровом составе марионеточной администрации произойдут изменения...

Зеленский вынужден всеми силами демонстрировать верность Вашингтону

На эти противоречия наслаивается текущий энергетический кризис, когда Украина имеет серьезные проблемы с газом, углем и электроэнергией, будучи банально неготовой к зиме. С одной стороны, это списывают на банальную некомпетентность, жадность и различные просчеты со стороны профнепригодных «Слуг народа».

Но это только на первый взгляд...

Стоит учитывать, что премьер-министром Украины сейчас является Шмыгаль, а это чистая креатура Ахметова. Также Ахметов имеет решающее влияние на энергетическую отрасль Украины. С учетом уже очевидного конфликта между Ахметовым и Зеленским, происходящее с энергетикой Украины выглядит не чередой ошибок и просчетов, а вполне продуманным планом, который призван уничтожить рейтинг Зеленского и «Слуг народа» и превратить его в «хромую утку»...

В такой ситуации контролируемые олигархами группы внутри «Слуг народа» фактически переходят в оппозицию к Зеленскому, и начинают блокироваться с группировками других олигархов, паразитируя на теме краха энергетической политики (добавьте сюда еще историю с «борьбой» против «Северного потока – 2») и невыполнения Зеленским предвыборных обещаний.

При дальнейшем падении рейтинга опции по смене власти на Украине будут выглядеть еще более реалистично – от одобрения смены власти из Вашингтона до банального майдана нацистских банд. В окружении Зеленского видят эту угрозу, поэтому пытаются укрепить контроль над силовыми структурами (армией, СБУ, МВД) и показать Зеленского еще большим другом нацистов, нежели Порошенко. Также в окружении Зеленского делают плохо скрываемые намеки Ахметову, что если он не прекратит раскачивать лодку, то у него также закроют телеканал и начнут отжимать бизнес.

Все это формально можно провести через СНБО, не обращая внимание на законность. И вот тут из чулана вытаскивают Авакова, который начинает атаковать сформированную модель «внутренних санкций», фактически смыкаясь риторикой с Медведчуком и прочими лидерами ОПЗЖ, которые так же, как и Порошенко с Ахметовым, заинтересованы в переформатировании марионеточной администрации. Само собой, к этой стае товарищей примыкают различные шакалы поменьше, вроде Тимошенко, Ляшко и прочих, которые рассчитывают, что после перераспределения власти они смогут удержаться на плаву или даже укрепить свои позиции.

Соответственно, подобная атака ведет к ускорению эрозии «Слуг народа» и ее дальнейшей фрагментации, в результате чего она уже в 2022-м году может потерять возможность проводить необходимые законы через Верховную Раду и станет просто придатком к СНБО, который штампует произвольные решения, нарушающие Конституцию Украины. И в результате к весне Зеленский и его партия подойдут с куда как меньшим рейтингом.

У Зеленского тут остаются формально три варианта:

1. Просить заступничества у Байдена, дабы Вашингтон подтвердил, что Зеленский его устраивает и смена власти не планируется и не желательна.

2. Атаковать Ахметова, закрыть телеканалы, отобрать бизнес, завести уголовное дело и т.д. и т.п.

3. Организовать более масштабное «кровопускание» на Донбассе, дабы решить проблемы внутренней политики и экономики переключением внимания на «происки внешних сил».

Ни один из этих вариантов не сулит гарантированных результатов...

В краткосрочной перспективе окружение Зеленского будет пытаться балансировать между вариантами, рассчитывая с ограниченными потерями проскочить зиму и дождаться более благоприятной экономической и политической конъюнктуры. Россия в этих реалиях может влиять на ход и масштаб энергетического кризиса на Украине, а также готовиться к эскалации на Донбассе.

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