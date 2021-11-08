Нельзя служить и ксендзам и здоровью

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8 ноября 2021, 19:26 Источник: alex-rozoff.livejournal.com

Польская медицина постсоциалистического периода и так-то стала проблемной (особенно в плане обеспеченности персоналом), а теперь и вовсе оказалась на грани обвала, совершенно нового уголовно-клерикального обвала...

Польский антиабортный закон привел к тому, что даже при серьезной угрозе жизни и здоровью женщины, врачи в Польше теперь ждут смерти плода, прежде чем прерывать беременность. И все потому, что незаконные аборты грозят им тюремным заключением на срок до восьми лет. При этом до сих пор смерть беременной женщины из-за такого ожидания ничем не грозила врачам.

Ситуация однако изменилась после резонансного случая смерти женщины, вызвавшего новый всплеск возмущения совершенно средневековой клерикализацией, как бы цивилизованной европейской страны. Некомпетентная и непопулярная политэлита, построенная из воров, ксендзов и евро-попрошаек, струсила и издала удивительный подзаконный акт:

В инструкциях Минздрава Польши, опубликованных 7 ноября, отмечено, что «прерывание беременности возможно, когда она угрожает жизни или здоровью матери».

В документе в частности подчеркивается, «что врачам не стоит бояться принимать необходимые решения, основанные на их опыте и медицинских познаниях»... Сообщается, что врачи, наблюдавшие Изабеллу, были временно отстранены от работы.

Расследованием смерти пациентки занимается сейчас прокуратура...

Проблема, однако, в том что тюремное заключение на срок до восьми лет за незаконные аборты этот подзаконный акт не отменил и не мог отменить.

Теперь польский врач оказывается под угрозой тюрьмы в любом случае

Если сделал аборт - то за аборт, а если не сделал - то за смерть пациентки. И зачем врачу такое счастье? Ему безопаснее и выгоднее сменить профессию на ветеринарную или сменить страну деятельности на такую, где труд медиков оценивает секулярное общество, а не "католический Талибан".

В общем, польская медицина попала в ножницы ключевой дилеммы христианского фундаментализма, давно известную и обросшую теологическими комментариями:

«Тот, кто намерен служить одновременно и Богу, и Маммоне (Маммона - сирское божество, покровитель земных богатств), подобен желающему угодить сразу двум господам, имеющим разные, до противоположности, характеры и предъявляющим разные, до той же противоположности, требования.

В общем - ничего неожиданного

В Римской империи водопровод существовал еще до новой эры. Но когда империя установила христианскую ортодоксию и традиции древнееврейских скотоводов, водопровод исчез. Европа утонула в грязи и, простите за пикантную подробность, оказалась поголовно заражена вшами, блохами, глистами и кишечными инфекциями.

Через 1000 лет ортодоксию понемногу отменили, а водопровод был снова построен. Этот урок истории ставит перед обществом дилемму: или цивилизация с водопроводом, или ваша традиция с глистами.

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