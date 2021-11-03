Байден покритиковал отсутствующего на саммите Путина за

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3 ноября 2021, 14:19 Источник: chervonec-001.livejournal.com

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать», — заявил Байден.

Чему там гореть? Пылают ягель и морошка и мерзлота дымит немножко? Байден явно перепутал тайгу и тундру...

Но интересно другое...

Вот на фото флаг США - это поставили "Петров и Боширов", чтобы люди думали, что это горит Калифорния? Или может флаг остался со времен высадки американцев на Дальнем Востоке?

А если серьезно, можно и в самом деле вспомнить, как полыхала Калифорния (и это не отдаленные труднопроходимые леса как в России), и как полыхала Австралия со зверушками. Ну так там дело другое. Отличительной чертой дипломатии Запада всегда являлось наличие двойных стандартов.

Калифорния, да вместе с Западом Канады - это раз в 10 было серьезнее Якутии, хотя бы по числу пострадавших и погибших людей, да и по площади тоже. Но для Джо важнее ведь то, что он об одном скажет, а о другом промолчит.

П.С.

Вообще-то в России уже имеется та самая вожделенная "углеродная нейтральность", которую Европа и Америка мечтают достичь через 30 лет.

Современные исследования говорят, что количество лесов в России увеличилось на 40% за 30 лет. Это самый главный показатель

Нормальные ученые допускают, что лес может гореть, если накапливать там сухостой, но выгорает не весь лес, а только его часть. Так же горение способствует возвращению в почву азота и других минералов. Леса горели до человечества и будет гореть после человечества. Впрочем, как и леса в Калифорнии.

Они бы еще зиму в Якутии и на Аляске отменили...

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