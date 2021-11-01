Основные причины низкой продолжительности жизни российских мужчин

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

1 ноября 2021, 13:06 Источник: a-nalgin.livejournal.com

То, что происходит в России сейчас, в наши дни – это самая настоящая катастрофа. По масштабам сопоставимая с кризисом 1990-х. Более того, это тройная катастрофа. И модный ковид здесь не при чём.

Для начала просто цитата. Убийственная…

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

То есть, треть умерших в России не доживают и до 65-ти! Более того, четверть умерших – это совсем не старые ещё мужики. Кормильцы и опоры...

Пенсионный фонд России, конечно, доволен: какая «экономия» выходит! Но с точки зрения демографии, социологии, семьи – это катастрофа, которая миллионы женщин обрекает на вдовство и позднее одиночество. Вообще, российский разрыв между средней продолжительностью мужской и женской жизни – один из самых огромных в мире. 12-13 лет. И он не меняется минимум с 1990-х, когда молодые мужчины гибли в криминальных разборках, погибали в Чечне, просто загибались от безработицы и стрессов.

Да, прекращение вооружённых конфликтов чисто статистически увеличило среднюю продолжительность их жизни. Но высоченная мужская смертность в трудоспособном возрасте никуда не делась. Только приняла иные формы.

Нет, это не водка виновата. За последние 15 лет объём потребления спиртных напитков на душу взрослого населения упал в России почти в 1,8 раза. Причём в эту статистику входит и нелегальный алкоголь. Более того, профиль потребления сместился в сторону более лёгких напитков. В 1995 году водка у нас составляла 81,4% от общего объёма проданного алкоголя в пересчёте на чистый спирт. А в 2018-м — лишь 36,4%. Зато доля вина выросла с 5,8% до 20,3%, пива — с 12,8% до 43,3%. Помимо прочего, это говорит о том, что женщины и молодёжь стали пить чуть больше, а взрослые мужчины, соответственно, чуть меньше.

Но если не водка, то кто?

По словам той же Голиковой, более половины (55%) смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть, мрут российские мужики в нестаром ещё возрасте от инфарктов да инсультов! От тех болезней, которые на Западе уже давно научились вовремя распознавать и успешно лечить просто таблетками.

Это, конечно, следствие другой катастрофы – в медицине, наглухо оптимизированной бюджетными экономами. Особенно в её первичном звене. Можно говорить о том, что сейчас у нас высокотехнологичной медпомощи в разы больше, чем в СССР, стенты и шунты ставят как рутинные операции. Но главное ведь до этого не доводить. А как раз с профилактикой – не очень, мягко говоря. Массовые диспансеризации почти не проводятся, особенно за пределами крупных городов.

Первопричина ССЗ, как известно, стрессы и перегрузки

Сам образ жизни мужчин – уже стресс, слишком много они внезапно «должны». На работе, дома, в семье… Должны работать успешно, расти карьерно, обеспечивать жён, воспитывать детей, поддерживать родителей. Должны-должны-должны...

Правда такова, что средний российский мужчина, отучившись в школе и окончив институт, уже чисто статистически может рассчитывать разве что на среднюю российскую зарплату в 50-55 тыс. руб. в месяц до налогов. Притом что половина представителей сильного пола вынуждены довольствоваться и 32-35 тыс. руб. (медианная зарплата в РФ). Это примерно уровень прожиточного минимума.

На себя кое-как хватает, на семью, детей – уже нет...

В общем, попрёки, попрёки, попрёки. Вот и не выдерживают мужские сердца постоянного стресса…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости